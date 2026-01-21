吃素食反而更胖？營養師揭「7大地雷」害脂肪狂囤：炒菜也中鏢

記者鄭玉如／台北報導

不少人為減重改吃素，卻不一定會瘦。營養師高敏敏提醒，吃素若重口味與精製澱粉過多，恐脂肪囤積、水腫，反影響代謝。（示意圖／PIXABAY）

近年健康意識抬頭，不少民眾為了減重、養生選擇吃素，但「吃素一定會瘦」其實是常見迷思。營養師高敏敏分享吃素7大地雷，提醒若飲食搭配錯誤，不但瘦不下來，還可能導致脂肪囤積、水腫，影響身體代謝功能，造成慢性發炎。

7大吃素地雷！常吃加工素料、重口味恐更胖

高敏敏在臉書粉專分享吃素地雷，首先是「加工素料吃太多」，素肉、素排、素火腿看似清爽，實際上多含澱粉、油脂與食品添加物，熱量不低；或是「蔬菜料理太油、重口味」，為了提升口感，素菜常以大量油炒、勾芡或淋醬，熱量恐超標；還有「蛋白質不足或搭配錯誤」，蛋白質是維持代謝與修復的重要營養。吃素若未妥善搭配豆類、全穀類，胺基酸不足，身體運作容易不順暢。

再者是「好油、壞油比例失衡」，常吃炸素食、酥皮、加工素料等壞油，缺乏橄欖油、亞麻仁油等好油，恐引發慢性發炎、肥胖與水腫；也要注意「醬料過重」，糖醋、紅燒、素滷味雖下飯，但高糖、高鈉容易讓脂肪囤積；以及「精製澱粉吃過量」，白飯、白麵、饅頭、米粉、炸年糕等精製澱粉升糖快，容易刺激胰島素分泌，增加脂肪儲存；最後是「藏糖陷阱」，水果乾、堅果塔、加糖豆漿看似健康，其實含糖量高、脂肪高。

吃素想健康瘦身！選原型食材、好油少量、辛香料提味

高敏敏建議，吃素又想獲得健康，建議選擇「原型食材」，以地瓜、燕麥、菇類等蔬菜為主，減少素料與粉製品比例；「炒菜用好油，但要適量」，如橄欖油、苦茶油、亞麻仁油，提升香氣與飽足感，但不過量；還要「善用辛香料取代重口味醬料」，可以選擇薑、蒜、辣椒、九層塔、花椒等天然調味，能減油減鹽又好吃。

高纖蔬菜優先吃 每餐補充「植物蛋白」助代謝瘦身

食材選擇也有訣竅，建議「高纖蔬菜先入口」，例如花椰菜、地瓜葉、高麗菜、四季豆，有助延緩消化、增加飽足感；還有「每餐補充植物性蛋白質」，豆腐、毛豆、鷹嘴豆、無糖豆漿都是優質選擇，有助穩定代謝、維持肌肉量，只要吃對就能幫助減重。

