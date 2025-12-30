吃素養生卻頭暈手麻？醫示警：B12補不夠，神經恐先出問題

不少人吃素是為了健康養生，但營養素攝取不足、缺乏維生素B，可能出現神經病變，手腳麻、頭暈、視力下降等，甚至提高心血管疾病風險。

70歲的李先生半年多來持續出現頭暈、視力下降，容易因為重心不穩而跌倒，曾送過急診、也看過中醫、神經內科等，但都找不出原因。

直到看了耳鼻喉科，醫師發現李先生舌苔幾乎消失、舌頭泛紅，而且口腔多處潰瘍，進一步詢問得知他長年茹素，抽血檢驗也發現，體內維生素B12不到最低正常值的一半，原來是缺乏維生素B所導致的營養性神經病變，經補充綜合維生素B群並調整營養攝取，一週後症狀明顯改善。

營養失衡也會傷神經，長期缺B12增加心血管風險

台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師陳繼仁解釋，造成神經病變、神經細胞損害的原因相當多，包括腦中風、腫瘤壓迫神經、感染造成自體免疫攻擊神經細胞、糖尿病等，都有可能造成神經病變。

台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師陳繼仁。圖片來源 / 台北慈濟醫院提供

由於神經細胞的生成和代謝都需要營養素維持運作，因此當缺乏某些營養素，就有可能導致營養性神經病變。其中，維生素B在人體中負責能量代謝、神經調節與造血等關鍵機制，特別是維生素B12，更與神經修復密切相關。

維生素B群涵蓋相當多，包括B1、B2、B3、B6、B9、B12等，在體內各司其職，若維生素B攝取不足或吸收不佳，可能導致手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血或出現頭暈症狀。

B12不僅與神經修復密切相關，還關係到心血管健康。由於B12參與同半胱胺酸代謝，缺乏時會導致同半胱胺酸升高，此與血管內皮損傷與心血管疾病風險增加相關，因此B12是新陳代謝的重要輔助酵素之一，和血管健康息息相關，長期缺乏B12甚至會提高心血管疾病風險。

當出現神經病變症狀，例如末梢神經的手麻腳麻、視神經的視力模糊、中樞神經的頭暈不適等，當排除重大疾病如中風、神經壓迫等，醫師通常會進一步檢視內分泌系統、造血功能等，逐層抽絲剝繭找到真正病因。

B12怎麼補才夠？小心B3、B6過量反而出問題

陳繼仁表示，維生素B12以動物性來源為主，包括肉類、內臟、魚貝類、蛋和乳製品，但天然植物性食材中幾乎沒有，全素者可能有攝取不足的情形，其他像是高齡者、曾接受胃切除手術者、長期服用慢性病藥物的病人等，也容易因腸胃吸收力下降或吸收受到抑制，面臨相同問題。

根據國健署國人膳食營養素參考攝取量建議，一般族群每日維生素B12的攝取量應落在2.4微克，孕婦或正在哺乳的女性則需要2.6～2.8微克。

吃素者更應注意營養均衡，避免因缺乏維生素B導致營養性神經病變。圖片來源 / 台北慈濟醫院提供

台北慈濟醫院營養師張亞琳表示，以健康成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1～2杯牛奶及1顆雞蛋達到每日攝取量，全素食、年長者、孕婦或哺育母乳的女性則可適當使用補充劑，且補充劑有不同形式，以「氰鈷胺」形式的維生素B12吸收率較佳。

她建議，可依個人需求選擇每週補充2次1000微克，或每日25～250微克的補充劑；日常飲食中也可加入營養酵母粉，或作為調味使用增加食物風味，一茶匙即可提供約7微克的含量。

陳繼仁說，維生素B12屬於水溶性維生素，多餘部分會自然代謝，不需擔心補充過量，也不太會有副作用；如果是補充維生素B群，過多其他維生素B就有可能出現不適，例如過量B6會有手腳麻、走路不穩等症狀，B3補過頭也可能出現噁心、腸胃不適等症狀，甚至肝臟、血糖等問題。

補充維生素B還是要適量，最好在醫師或專業人士監測建議下使用。他也提醒，不只是茹素者，即便吃葷，若有酗酒、服用降血糖藥物等，也會影響營養素吸收，可能有營養素不足的問題，因此最重要仍是營養均衡攝取。

