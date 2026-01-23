吃素≠健康減肥 奉上吃素瘦身避開地雷
吃素真的能瘦身嗎？先避開這些地雷，大家越來越在意健康飲食，這很棒，但方法錯了反而容易踩雷！吃素≠健康減肥，奉上吃素瘦身避開地雷。
加工素料吃太多 像素肉、素排、素火腿這些 其實很多都加了澱粉、油、添加物 熱量不低喔～
蔬菜炒太油、太重口味 為了讓素菜更好吃 不知不覺加了好多油來炒、勾芡或淋醬 結果熱量直接超標！
蛋白質補不夠 還吃錯 身體的修復跟代謝都靠蛋白質！ 吃素的人若沒搭配好豆類、穀類 胺基酸不夠身體運作會變卡卡！
好油壞油不平衡 常吃炸素食、奶油酥皮、加工素料等壞油 又缺乏像橄欖油、亞麻仁油這種好油 → 造成慢性發炎、肥胖、水腫通通來！
醬料太重 糖鹽都超高 糖醋、紅燒、素滷味吃起來爽 但糖太多會變脂肪、鈉太高更容易水腫！
吃太多精緻澱粉 很多素食者習慣吃白飯、白麵、饅頭、米粉、素炒飯、炸年糕等 這些精製澱粉升糖快、熱量高 很容易讓胰島素上升、脂肪囤積
藏糖陷阱 吃素的人有時會多吃甜點、水果乾、堅果塔、豆漿加糖等，這些 看起來健康 其實含糖量高、脂肪高，會影響瘦身效率
想吃素又瘦得健康？這樣搭配不怕營養不夠！
1.多吃原型食材 少加工、多天然：地瓜、燕麥、菇類、蔬菜 避免素料、粉製品過多
2.炒菜用好油 適量就好 苦茶油、橄欖油、亞麻仁油皆為健康油脂 加一點更香、更有飽足感，但不過量
3. 辛香料提味 減油減鹽也好吃 善用薑、蒜、辣椒、九層塔、花椒等天然調味料 減少重口味醬料 風味升級又健康
4. 高纖蔬菜優先吃 花椰菜、地瓜葉、高麗菜、四季豆等 幫助延緩消化、延長飽足感、不容易嘴饞
5.每餐補充植物性蛋白質 豆腐、毛豆、鷹嘴豆、豆漿都是好選擇 幫助控制食慾、維持肌肉、穩定代謝
吃素≠吃少，吃對才真的瘦得下來又瘦得健康。
「黑巧克力」真的會讓你變快樂 還能順便顧健康
麥當勞奶昔經典回歸啦 不過大家在衝去買之前 也要一起看看熱量與成分
