吃素16年！關詩敏首度主持獻給《Veggie Island》 親認證吃素美味不打折

【緯來新聞網】曾獲「華人星光大道冠軍」的關詩敏首次擔任主持人就接下TaiwanPlus原創蔬食節目《Veggie Island》第三季重責大任，節目延續過往風格，介紹台灣各地的蔬食餐廳與創意料理，並邀請不同背景的來賓分享蔬食理念。

關詩敏擔任TaiwanPlus原創蔬食節目《Veggie Island》主持人。（圖／TaiwanPlus提供）

製作單位表示，關詩敏從忠實觀眾變身主持人，在節目中親自嘗試製作融合多國風味的披薩等料理，並積極將拍攝中學到的蔬食技巧實踐於日常生活。她也分享自己常將拍攝剩餘食材帶回家重複利用，展現環保精神。



儘管是首次主持，製作團隊認為她在與店家互動過程中展現親和力，能迅速融入拍攝現場氛圍。關詩敏表示，參與節目讓她重新認識到蔬食的多樣性與創意空間，並強調「吃素不代表犧牲美味與品質」。

廣告 廣告

關詩敏擔任TaiwanPlus原創蔬食節目《Veggie Island》主持人。（圖／TaiwanPlus提供）

《Veggie Island》為TaiwanPlus首度推出的蔬食主題節目，自首播以來累積不少國內外觀眾。製作單位指出，甚至有海外觀眾因節目而來台旅遊並拜訪拍攝地點。一名原為葷食者的製作人也因拍攝過程而轉為全素飲食者。



根據官方統計，台灣蔬食人口已超過300萬人，占全國人口近14，比例居全球前列。該節目企圖從飲食文化切入，反映台灣多元、永續且友善的生活風貌。

更多緯來新聞網報導

盜版周杰倫店倒了！粥餅倫收攤嘆：做半年房租都沒賺回來

大S病逝／張蘭乾兒造謠汪小菲出錢包機 小S不忍動怒！飛機公司也駁斥