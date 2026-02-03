吃網購娃娃菜中毒 夫妻全身出血險死「案情大逆轉」！竟是尪下藥

大陸浙江省一對夫妻先前透過網路團購平台購買廉價娃娃菜，食用後竟出現全身出血、呼吸衰竭等慘狀。（示意圖／Pixabay）

大陸浙江省一對夫妻先前透過網路團購平台購買廉價娃娃菜，食用後竟出現全身出血、呼吸衰竭等慘狀，送醫急救後被診斷為「老鼠藥中毒」。外界原以為這起意外是單純的食品安全事件，如今出現驚人轉折。警方進一步偵辦後發現，下毒者竟是丈夫，目前已依法採取刑事強制措施，全案仍在深入調查中。

《澎湃新聞》報導，該對夫妻去年底食用網購的娃娃菜後，陸續出現嚴重不適症狀，甚至全身出血，雙雙被送進加護病房救治。楊姓妻子事後表示，夫妻倆均曾入住ICU，自己較為嚴重，住院治療一個多月才好轉。院方檢測發現，涉案娃娃菜中老鼠藥成分濃度偏高，經診斷確認夫妻均為老鼠藥中毒，導致凝血功能障礙。

根據台州市天台縣醫院於1月7日出具的醫療證明，楊女與丈夫因老鼠藥中毒需持續住院觀察。另一方面，楊女也曾公開與電商平台店鋪客服的對話紀錄，對方否認所售商品含有老鼠藥，事件一度引發外界對食品安全的高度關注。

夫妻倆先前表示，家中並未存放老鼠藥，平時多在菜市場買菜自行烹調，對中毒原因感到相當疑惑。人妻指出，事發前家中唯一的外來食品，是她於去年12月透過某電商平台，向名為「森逸軒花卉園藝」的商鋪購買一箱約8斤重的娃娃菜，夫妻倆當天以清水烹煮食用，隔日便同時出現身體異狀。

不過，隨著警方深入追查，案件出現反轉。警方已鎖定楊女丈夫涉有重嫌，並依法對其採取刑事強制措施。另有媒體發現，涉事電商店鋪已於1月25日註銷。警方表示，相關作案動機與細節仍待釐清，後續將持續調查釐明真相。

