吃羊肉爐攝護腺發炎 解尿困難
記者陳榮昌∕台中報導
一名40多歲的男子，日前跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到晚上吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁十多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。
李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者自行到門診就醫，自述看診前一晚跟朋友吃了羊肉爐後，身體就開始不舒服，不斷的跑廁所尿尿，但是卻一直有解不乾淨，想尿卻尿出不來的感覺，整夜上廁所十多次。
患者說，除了進補吃羊肉爐外，還有喝烈酒，醫師進一步詢問患者，身體上沒有任何疼痛，沒有發燒、沒有腰痛，就是不斷的跑廁所。
黃品叡指出，羊肉爐在燉煮的過程中，可能加入米酒、薑、當歸等進補食材，都屬於行氣活血的藥材，再加上患者喝烈酒，酒精刺激攝護腺導致發炎，攝護腺腫大讓尿道受到壓迫，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。
黃品叡說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，很多男性經常疏忽，罹患病症卻不自知，常見症狀包含尿流細小、無力、中斷、遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，或是頻尿、急尿、夜尿次數增加等，冬天進補吃了當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等含刺激性的食物，很容易讓攝護腺發炎。
攝護腺發炎的症狀有頻尿、急尿、小便時有灼熱感，當攝護腺發炎腫脹後，小便會痛、甚至會尿不出來，如果腫脹的很嚴重，有可能10幾個小時都不會解尿，造成下腹部腫脹疼痛。
「補過頭對身體就是負擔與傷害。」黃品叡建議，民眾進補後可以多喝水，把刺激性的酒精、食物從體內排除，該患者則先給予藥物治療，改善攝護腺發炎症狀，後續再給予追蹤。同時，也建議40歲以上的男性，如果家族史有攝護腺問題，就要開始進行攝護腺檢查，50歲以上的男性每年宜進行一次檢查。
其他人也在看
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前 ・ 21
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
台大生確診肺結核！醫：輕微到讓人失去戒心「9大常見症狀」曝
台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知需進行X光檢查與抽血。北市衛生局今（4）日表示，目前匡列人數還在確認中；疾管署則表示已掌握此案，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。醫師表示，肺結核是由結核菌所引起的傳染病，因症狀不典型，容易讓病人本身及醫師延誤了診斷，呼籲若在慢性咳嗽、體重減輕、胸痛、甚至咳血、喘時，要進一步就醫檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 6
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 1
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 27
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
浙男遵「壓鬼床」習俗 連10天睡亡母床 竟差點小命不保
浙江近日發生一起因「守孝習俗」而引發的罕見感染事件。一名60多歲男子陳叔，因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，...世界日報World Journal ・ 10 小時前 ・ 發起對話
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 13 小時前 ・ 2
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 10
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 2
吃羊肉爐後突然尿不出來 40歲壯男攝護腺發炎
一名40多歲的男子，日前跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到晚上吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者自行到門診就醫，自述看診前一晚跟朋友吃了羊肉爐後，身體就開始不舒服，不斷的跑廁所尿尿，但是卻一直有解不乾淨，想尿卻尿出不來的感覺，整夜上廁所10多次，抱怨根本沒辦法睡覺。患者說，除了進補吃羊肉爐外，還有喝烈酒，醫師進一步詢問患者，對方身體上沒有任何疼痛，沒有發燒、沒有腰痛，就不斷的跑廁所。黃品叡指出，羊肉爐在燉煮的過程中，可能加入米酒、薑、當歸等進補食材，都屬於行氣活血的藥材，再加上患者喝烈酒，酒精刺激到攝護腺導致發炎，攝護腺因此腫大讓尿道受到壓迫，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。黃醫師說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，很多男性經常疏忽，罹患病症卻不自知，常見症狀包含尿流細小、無力、中斷、遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，或是頻尿、急尿、夜尿次數增加等，冬天進補吃了當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等含刺台灣好新聞 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
全聯「鯛魚排」禁藥結果羅生門？ 食藥署發話了
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全聯通路販售的「台灣鯛魚排（大）」被高雄市衛生局抽驗出含有禁用的動物用藥，下架回收，最新卻演變成供應商跟衛生局為了究竟有沒檢出，各執一詞。食藥署今（3）日對此表示，截至今日中午，該批號產品總計下架回收1831包，食藥署會持續督導地方衛生局辦理相關事宜，而基於源頭管理原則，也已移請縣市農政單位依權責辦理。 高雄市衛生局...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
宜蘭婦人腦死器捐7器官！救護車接力 警車開道護送
[Newtalk新聞] 宜蘭縣一名 59 歲婦人於 12 月 1 日因跌倒送進羅東聖母醫院急診，經搶救於今日宣判腦死，院方指出，病患在 2011 年簽署器官捐贈同意書並註記於健保卡，為尊重其遺願，今日分別捐出心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、骨骼及血管等器官，並由警車開道送往台大、台北榮總及林口長庚醫院。 該名 59 歲婦人因意外事故重創頭部，送醫急救無效，今日宣判腦死後，由於婦人曾簽立器官捐贈同意書，為尊重病人心願遺愛人間，今日中午醫院立即啟動心臟、肺臟、腎臟、肝臟、眼角膜、血管及骨骼等器官捐贈程序。 聖母醫院指出，下午 2 時第一輛救護車在警車開道下，護送心臟至台大醫院，第兩輛救護車則載送肺臟及一顆腎臟至林口長庚醫院，另一顆腎臟及肝臟、眼角膜、血管及骨骼等將送至台北榮總，為確保心肺等器官的黃金移植時間，全程均申請警車及國道警察開路。 羅東聖母醫院表示，這是一場摘除時間冗長的器官捐贈馬拉松，祈禱順利，讓病患的愛延續到另一個期待的生命，繼續開出美麗的花朵。也感謝病患的大愛和家屬的成就，更祝福所有的受贈者都能重現希望，開啟新生命篇章。查看原文更多Newtalk新聞報導新竹機車為省停車費亂停新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 7
以為工作太累！糖尿病高血壓男一查腎功能剩不到10%
58歲男子長年罹患糖尿病及高血壓，近期出現疲倦、食慾不振、走路喘及下肢水腫等症狀，原以為僅是工作過勞導致體力下降，檢查後才發現腎功能已降至慢性腎臟病第五期，腎絲球過濾率不到10%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1