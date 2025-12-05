吃羊肉爐進補又喝烈酒！40歲男整夜狂跑廁所10多次「尿不出來」崩潰

記者潘靚緯／台中報導

40歲男子聚餐吃羊肉爐又喝烈酒，導致攝護腺急性發炎，整夜跑廁所10多次尿不出來。(圖／大甲李綜合醫院提供)

時序正值冬令進補，台中一名40多歲男子與友人聚餐享用羊肉爐，沒想到當天晚上竟出現嚴重排尿困難，整夜頻繁上廁所卻尿不出來，直到天亮忍受不了立即到醫院就診，經診斷為「攝護腺急性發炎」。原因是男子吃羊肉爐進補又喝烈酒，導致攝護腺受到刺激而發炎，幸好經過藥物治療後症狀已獲改善。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者就診時自述前一晚跟朋友吃了羊肉爐、喝烈酒，回家就開始不停跑廁所尿尿，但一直尿不乾淨，想尿卻尿不出來，整夜上廁所10多次，根本沒辦法睡覺。

羊肉爐等冬令進補食材，又加上烈酒，容易刺激攝護腺造成腫大發炎，壓迫尿道。(圖／大甲李綜合醫院提供)

黃品叡醫師表示，羊肉爐在烹調過程中，因加入米酒、薑、當歸等具有行氣活血功效的食材，這些進補食材加上烈酒中的酒精，容易刺激攝護腺導致發炎腫大，一旦攝護腺發炎腫脹，尿道遭到壓迫，就會造成排尿困難、頻尿症狀，包括小便灼熱感、疼痛，嚴重時可能10幾個小時無法解尿，導致下腹部腫脹疼痛

而攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，很多男性經常疏忽，常見症狀包含尿流細小、無力、中斷、遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，或是頻尿、急尿、夜尿次數增加等。

黃品叡醫師表示，「補過頭對身體就是負擔與傷害」，建議民眾進補後應多喝水，幫助身體代謝排出刺激性的酒精與食物成分外，並提醒40歲以上且有攝護腺問題家族史的男性，應開始進行攝護腺檢查；50歲以上男性則建議每年定期檢查一次，及早發現問題及早治療。

