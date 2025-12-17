吃美食抽現金！「2025 集品生活遊食購」 12/20–21 駁二B4倉庫登場

圖說：集品生活遊食購主題活動 。(圖/形嶼製研設計有限公司提供)

【記者 薛郁雯/綜合報導】歲末想好好犒賞自己，又想精打細算嗎？集結全台特色美食、質感伴手禮與生活選物的「2025 集品生活遊食購」，將於 2025 年 12 月 20 日（六）至 12 月 21 日（日）在高雄駁二藝術特區蓬萊 B4 倉庫登場，活動兩天免費入場，還能集點抽福袋、萬元現金，每一筆消費都化成實實在在的回饋。

活動現場網羅超過 60 家品牌，花蓮東大門夜市名店、台北百年蜂蜜雲林百年香鋪人氣商品、台南府城排隊名店，從在地人氣店家、百年老字號、地方特色美食一次到齊，讓民眾「吃得到、買得到，也帶得回家」，把一整年的努力化成好好對待自己的理由。

三大選集一次逛遍 台味、美味與好物都到齊

「2025 集品生活遊食購」以三大主題選集規劃，慢慢逛、細細挑~

一、台味選集：最接地氣的台灣味

集合夜市人氣小吃、古早味點心與在地食材等多元攤位：現榨果汁、傳統米食、家常風味料理等，讓人一走進來就聞得到香氣、看得到煙火氣，吃下去是記憶裡的家鄉味。

二、禮饗選集：送禮自用兩相宜

主打伴手禮與節慶禮盒，包括百年餅舖、地方選品與職人手作等品牌進駐。無論是過年過節送禮、走春探訪親友，或是替自己準備一份儀式感，都能在這裡找到兼具外觀與口味的選擇。

三、好物選集：講究生活風格與安心品質

現場也匯集蜂蜜、農產加工品、手作選物等品牌，強調天然、安心與好設計，從餐桌到日常用品，一站就能買齊實用又有質感的生活好物。

早鳥限定禮 每天限量百份

為了回饋一早就到場逛市集的民眾，活動規劃「早鳥限定禮」，每天 10:00 起於 B4 倉庫入口發放，數量限量 100 份，當日 09:40 起開放排隊。

早鳥禮內容包含活動專屬小禮物與優惠券，讓一早入場的民眾，不只逛得輕鬆，也能買得更划算。數量有限，送完為止。

滿額集點二重抽 福袋加碼萬元現金

活動期間現場可以至服務台領取集章卡，消費滿額即可參加集章抽獎：

集滿 3 個章：可兌換「福袋抽獎」乙次，每日限量 200 份

集滿 6 個章：可參加「萬元現金抽獎」，有機會把現金直接帶回家

12/20 抽出3名幸運得主

12/21 再抽出4名幸運得主

逛市集、買喜歡的東西，順手集章參加抽獎，讓歲末採買不只是花錢，更有機會「賺回來」。

打卡送限量燈箱 每日 50 份

活動也結合社群互動，現場規劃打卡禮。只要民眾於活動現場拍照，完成社群打卡或貼文，就可憑畫面至服務台兌換「LED 迷你招牌燈箱」乙份。

打卡禮每天限量 50 份，每人限領一次，數量有限，送完為止。

舞台活動加持 逛市集也有現場表演

除了吃美食、買好物、抽好禮，活動兩天也安排舞台活動與限定演出，穿插趣味互動與特別企劃，帶動現場氣氛。

活動首日邀請歌手郭婷筠現場演出，帶來多首膾炙人口的歌曲，預計將吸引許多歌迷與民眾駐足欣賞，在活動氛圍中增添一份濃濃的年末溫度。

活動資訊總整理

活動名稱：2025 集品生活遊食購

活動日期：2025 年 12 月 20 日（六）～ 12 月 21 日（日）

活動時間：10:00–18:00

活動地點：高雄駁二藝術特區 蓬萊 B4 倉庫

入場方式：免費入場