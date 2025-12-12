吃義美草莓乾「驚見整隻蟲」 好市多回應了

▲網友上網爆料，吃在好市多購入的義美草莓凍乾竟發現有「整隻蟲」夾在內裡。（圖／記者鍾怡婷攝）

[NOWnews今日新聞] 有網友發文表示，自己回購多次的好市多義美草莓乾，卻在近日食用時驚見有「整隻蟲」夾在內裡，直呼「一開始要吃下去還不相信」，而這也是他第一次遇見此狀況，瞬間引發社群討論，網友表示可以到好市多退貨處理，或是向義美反映補寄新品；好市多今（12）日回應，經賣場抽樣檢測未發現商品異常，若會員仍有疑慮，建議可將商品帶回門市會員服務櫃檯處理。

該名網友在Thread社群平台上發文表示，「吃好市多義美草莓乾吃到蟲🤮 真的太噁了」、「一開始要吃下去還不相信」，瞬間引發社群熱烈討論，不少人在底下蓋樓留言「像我這種一口一個的根本不會發現」、「草莓乾瞬間升級高蛋白棒」、「證明沒有農藥」、「沒農藥跟有蟲真的是好難抉擇」。

針對商品出現異常，好市多指出，僅透過網路照片無法確認商品的實際狀況，經賣場抽樣檢測，亦未發現商品異常，若會員對商品仍有疑慮，誠摯建議將商品帶回賣場會員服務櫃檯，我們將竭誠為您協助處理。

