吃老鼠撐35天！她海島求生賽瘦14公斤拿獎金

▲中國遼寧25歲女子趙鐵柱，參加海島求生賽成功生存35天，獲得季軍、女子組冠軍，她也分享在島上吃老鼠、海鮮，瘦了14公斤。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國上近期有許多「荒野求生挑戰賽」，參賽者投入戶外力拼生存時長，吸引網友觀眾。而近期在浙江溫州的一場海島求生賽，第三名的 25歲東北女孩在島上靠吃老鼠、吃海鮮生存了35天，成功減重14公斤，還拿到人民幣7500元的獎金。

據中國《極目新聞》報導，近日在浙江溫州有一場東方荒野海島求生賽，截至11月10日，比賽仍在進行中，仍有兩名選手在島上參賽。獲得季軍、女子組第一名的25歲東北遼寧女孩趙鐵柱，受訪時分享自己在島上生存35天，成功減重14公斤，並獲得人民幣7500元（約新台幣3.2萬元）獎金

廣告 廣告

來自海濱城市遼寧大連的趙鐵柱分享，趕海捕魚對她來說不是難事。海島上食物來源相對豐富，退潮時能撿到海膽、螃蟹、鮑魚等海鮮，每天補充大量蛋白質，趙鐵柱的體重快速下降。

而她也知道不能只攝入蛋白質，還需要補充脂肪，「所以我開始抓老鼠，第一次剝皮的時候手還有點抖，但慢慢地就殺麻木了」，趙鐵柱說，這是她第一次吃老鼠，沒想到味道還不錯，35天大約吃了50只老鼠，退賽時還有一些老鼠亁沒有吃完，除了抓老鼠之外，她第一次獨自獵殺了一頭羊，也嘗試過蜈蚣等食物。

▲中國遼寧25歲女子趙鐵柱，參加海島求生賽成功生存35天，獲得季軍、女子組冠軍，她也分享在島上吃老鼠、海鮮，瘦了14公斤。（圖／翻攝自微博）

趙鐵柱也提到35天的荒野求生不是一帆風順，高溫暴曬和蚊蟲叮咬都是難題，島上溫度大約攝氏40度，身上曬脫了兩層皮，自嘲變成黑皮辣妹。比賽前期，她的腳部被蚊蟲叮咬後引發感染，因天氣炎熱，傷口反復發炎，歷經十余天才癒合。而長時間的荒野勞作讓趙鐵柱的手上佈滿裂口，腳部結滿老繭、留有多處傷口與疤痕。

11月4日海島上刮起了颱風，雨下得很大，趙鐵柱說，「那時候我的庇護所一直在漏雨，很潮濕，想回去睡大床房了，而且我的目的也達到了，也沒必要繼續遭罪了。」從10月1日參賽到11月4日退賽，成功在荒野求生35天。

趙鐵柱也開心分享，自己沒有經驗，想說能生存幾天是幾天，沒想到堅持35天，還瘦了14公斤，從85公斤瘦到71公斤，還賺到人民幣7500元獎金。

東方荒野海島求生賽的主辦方耿先生表示，目前仍有兩名男選手在堅持參賽，冠軍將獲得人民幣5萬元（約新台幣21.8萬元）的獎金，選手堅持滿30天就可以拿到人民幣6000元（約新台幣2.6萬元），此後每天都能額外加碼人民幣300元（約新台幣1300元）。主辦方說舉辦荒野求生是為了緩解大家的壓力，海島上物資相對來說比較豐富，比起張家界的荒野求生沒這麼硬核。

▲中國遼寧25歲女子趙鐵柱，參加海島求生賽成功生存35天，獲得季軍、女子組冠軍，她也分享在島上吃老鼠、海鮮，瘦了14公斤。（圖／翻攝自微博）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

爆太子集團陳志是「習近平私生子」 中國YTR猛料網友正反熱議

蒲亭怎麼了？右手詭異腫脹血管爆起 不久前才與習近平聊器官移植

吳亦凡驚傳獄中絕食身亡！財經網美狠酸1句：面對女人都不敢