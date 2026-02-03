吃膩大魚大肉？ 營養師教年菜無負擔吃法

安南醫院營養師李宜真（左起）、藍采妮、林熙蕊傳授年菜「無負擔吃法」。 （安南醫院提供）

農曆新年將至，家家戶戶紛紛張羅年菜，迎接一年一度的重要團圓時刻。年菜料理普遍高油、高糖、重口味，讓不少民眾擔憂腸胃不適或體重上升。對此，安南醫院營養師李宜真、藍采妮、林熙蕊提出「高纖低油」的年菜設計概念，透過聰明選材與料理方式，年節飲食不必在美味與健康之間做出取捨。

麻油雞五穀油飯：傳統麻油雞濃香撲鼻，這道料理改以雞胸肉搭配五穀米，減油不減香。先以少量麻油拌炒老薑釋放香氣，再快炒雞肉，與糯米及五穀米一同電鍋蒸煮。五穀米富含膳食纖維，雞胸肉則提供優質蛋白，無論是長輩或孩子都能安心享用。

廣告 廣告

馬來西亞年節經典料理「撈生」：最大特色在於「一起完成」。繽紛的白蘿蔔、紅蘿蔔、小黃瓜、紫高麗菜，加上烏魚子、堅果碎與水果，色彩鮮豔、視覺豐盛，同時富含大量纖維。開動前，全家人圍在一起拌撈、齊喊「撈起、撈起，越撈越旺」象徵步步高升，是團聚時刻最具儀式感又健康的選擇。

龍飛鳳舞金魚湯：鯛魚片簡單醃製後汆燙，搭配甜椒與淡鹽湯汁，口味清爽不膩。年節食魚、飲魚湯，寓意「年年有餘」，有頭有尾，象徵新年圓滿、富貴長久。

3位營養師呼籲，現代年菜應重視「吃得剛剛好」，透過減少油鹽攝取、提升營養密度與纖維含量，讓每一道佳肴不僅滿足味蕾，更成為促進家人健康與情感交流的橋梁。

（作者∕安南醫院臨床營養科李宜真、藍采妮、林熙蕊）