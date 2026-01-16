吃自助餐？藍白放行TPASS等共718億新興預算 逕付二讀
即時中心／顏一軒報導
立法院國民黨、民眾黨團今（16）日在大院院會中提案，將115年度中央政府總預算案部分新興計畫預算逕付二讀，包含TPASS、治水預算、生育補助等項目共38項，金額為718億元，最終全案在藍白於立院享有人數優勢的狀況下遭輾壓，立法院長韓國瑜宣布交付協商，由藍白黨團共同召集。
國民黨團書記長羅智強聲稱，為回應民生需求，重視民生經濟，國民黨團將在明日院會正式提案，依據《預算法》第54條相關規定，針對新興計劃相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查，以回應民意。
國民黨團表示，近日在國民黨團與民眾黨團共同討論下，決議針對115年中央政府總預算案，有關行政院所提出部分新興計劃先行審查，避免因行政院影響民眾日常生活及國家經濟發展。
國民黨團特別針對總預算中，少子化生育補助、T-PASS、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增（改）建、參與國際賽事等相關新興計劃，提案逕付二讀，力求在本會期三讀。
對此，民進黨團幹事長鍾佳濱日前批評，藍白不是土皇帝，總預算不是自助餐，很清楚看到，歷年來立法院審議中央政府總預算，依照的就是憲法所規定的職權，由行政院提出、立法院審議，而且立院不得為增加支出之決議，不管是憲法的規定、還是《預算法》的要求，都清清楚楚、明明白白；而且根據立院審議法案（的慣例），預算案都是全案進行交付審查。
民進黨團書記長陳培瑜（左）與幹事長鍾佳濱（右）。（圖／民視新聞資料照）
鍾佳濱提到，國民黨團居然把總預算項目當作自助餐，要的就拿，態度就是個土皇帝，但總預算是人民的稅金與權益，在野黨似乎把總預算當作是自己的私房錢，因此套句戲劇、流行歌的話，「朕不給的你不能搶」，急迫性的、民生需要、地方補助部分，在野黨認為符合上述三項目的才要進行審查。
他試問，「難道總預算是藍白的私房錢嗎？條件是由藍白來認定嗎？請問中央政府總預算，哪一個不是今年度人民權益的急迫性、民生需要跟地方補助？人民的權益不管是TPASS、治水預算、生育補助，都不是你們心目中認定要飯的碗？要人民敲碗，土皇帝才賞賜，這是什麼意思？」；他也強調，接下來這兩天諸多包括政府部門、民間團體，都紛紛對於在野黨這樣的說法深表不以為然、並提出批評。
原文出處：快新聞／吃自助餐？藍白放行TPASS等共718億新興預算 逕付二讀
更多民視新聞報導
台美關稅拍板！工總肯定談判團隊努力 提「兩擔憂」籲政府留意
台美關稅比照日韓降至15% 蕭美琴：感謝鄭麗君卓越統籌
台股價量齊揚！收盤大漲近6百點再創高 台積電收1740元新天價
其他人也在看
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 63
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 184
恭喜陳亭妃將選台南市長 謝龍介祝賀中帶刺
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，將確定代表民進黨參選2026台南市長，對決國民黨台南市長提名人謝龍介。謝龍介今（15日）現身表示，他在公開恭喜陳亭妃，希望未來11個月打一場君子之爭。 對於陳亭妃在綠營初選打敗立委林俊憲。謝龍介話中帶刺稱，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。 謝龍介接著說，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。 謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。 媒體追問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。 另就綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝新頭殼 ・ 1 天前 ・ 181
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 6 小時前 ・ 42
賴清德該不該來立院？協商到中途民進黨直接離席破局了
針對總統賴清德宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨與民眾黨於去年12月12日提案，建請總統赴立法院進行國情報告並接受諮詢。立法院今（15）日進行黨團協商，過程中民進黨團不滿在野黨的指控，中途離席，協商宣告破局，全案已過冷凍期，最快明（16）日就可於院會處理。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 101
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 237
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 127
拒背書伊朗王儲！川普質疑巴勒維難獲民心 情報揭美軍攻擊「進入倒數」
在白宮橢圓形辦公室的最新專訪中，美國總統川普對伊朗未來的政局走向投下了震撼彈。儘管伊朗國內反政府示威已演變成數十年來最慘烈的流血衝突，但川普在談及流亡美國的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）時，語氣顯得格外謹慎且語帶保留。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
黃國昌要提白版「國防特別條例」 AIT：堅定支持台灣強化自衛能力
[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨再度於13日立院程序委員會第8度封殺連續8年、1.25兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌率團訪美後宣告要提出民眾黨版本的國防特別條例草案。美國在台協會（AIT）回應，AIT定期與台灣各黨派領袖討論美台關係，按慣例不公開討論會談細節，但始終表明，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。 黃國昌日前出訪美國，聲稱赴美談關稅、軍購，14日返台後召開記者會聲稱，訪美期間拜會部門包含美國貿易代表署（USTR）、美國國務院、AIT總部、美國戰爭部等政府機關，黃國昌還說自己反對1.25兆元行政院版國防特別條例的決心更強烈了，並揚言提出民眾黨版本「國防特別條例」。 根據中央社報導，針對黃國昌訪美，以及返台後宣稱將提出立法院民眾黨團版本的國防特別條例草案，AIT發言人14日晚間以電子郵件回覆記者詢問時提到，美國在台協會定期與各黨派領袖就美台夥伴關係進行討論，按慣例不公開私下會談的內容，但AIT始終明確表示，美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。 AIT發言人重申，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於新頭殼 ・ 1 天前 ・ 10
質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌結束閃電訪美行程，返台後召開記者會說，賴政府所提1.25兆國防特別預算當中，5項軍購案僅占3000億左右，其餘項目不涉及軍事採購；另還指稱，他更堅定要反對該條例。對此，行政院長卓榮泰今（15）日指示國防部，積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明，必須即時澄清特定人士不符合事實的發言；而黃國昌稍早也回應了。黃國昌指稱，「昨（14）天我在記者會所講的內容，請卓榮泰回去聽清楚」，有相當比例不是用於對美軍事採購，且今天國防部都承認了，「我哪句話有說錯？」；他更說，到目前為止台灣人民所知美國國務院公告，台灣對美直接採購的金額為3000多億，「請問這句話哪裡說錯？」接著，黃國昌又稱，美國接下來將進行行政、立法程序，不知道什麼時候會出來，內容為何也不知道，因為沒人是神仙，可以在沒有直接資訊的情況之下預測，「昨天這3點我說得清清楚楚，行政院不要為了遮掩謊言被戳破，扎稻草人出來擋，這樣的作為非常可恥」。最後，黃國昌再度點名卓榮泰「說清楚講明白」，為何19日國防部突然要到立法院秘密會議報告，若按照綠委陳培瑜所說，之前都講得很清楚，國防部為什麼有必要進行報告，什麼時候決定的？誰下指令的？民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞）針對AIT（美國在台協會）及美國國務院相繼表態支持國防特別預算，民進黨團幹事長鍾佳濱今早回應，昨天黃國昌只說「很多都談了」，但都不能說，並不曉得他見了誰、講了什麼，不過美方官員態度都一致，對於行政院所提特別預算，不管是規模還是內容，均維持原先承諾。「到底黃委員去美國見了不一樣的人，還是在飛機上忘了人家跟他講的話，回到台灣一會兒說國防很重要，一會兒更加堅定反對行政院特別條例版本」，鍾佳濱直指，從AIT公開發言和美國官員態度，證明台灣所提出的1.25兆特別條例預算規模，都向美方磋商過，內容項目也經過討論。至於未來審查，鍾佳濱喊話，希望黃國昌回到立法院之後，可以在機密會議上把聽到的、看到的，好好拿出來跟國防部官員核對，說不定下週一（19）機密專案報告，就能解答他的疑惑。原文出處：快新聞／質疑軍購糗了！卓揆下令國防部這1事 黃國昌急回：我哪句說錯？ 更多民視新聞報導女檢座加班摔斷手！怒告彰化地檢署害滑倒 求償百萬判決出爐傳賴清德將訪宏國、過境美國 吳思瑤說話了最新／北投員警攔檢慘遭撞「閃避不及」眼、嘴受傷送醫民視影音 ・ 20 小時前 ・ 2
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 7 小時前 ・ 10
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 628
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭麗君率團赴美磋商關稅 台美經貿工作小組：預計將宣布達成共識
行政院台美經貿工作小組證實，行政院鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮所率領的我方談判信傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
旭集、遠東Café、七海皆上榜 北市抽驗水產品 3蟹類重金屬鎘超標
為維護民眾食用水產品安全，台北市…民報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言