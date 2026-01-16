吃自助餐？藍白放行TPASS等共718億新興預算 逕付二讀

即時中心／顏一軒報導

立法院國民黨、民眾黨團今（16）日在大院院會中提案，將115年度中央政府總預算案部分新興計畫預算逕付二讀，包含TPASS、治水預算、生育補助等項目共38項，金額為718億元，最終全案在藍白於立院享有人數優勢的狀況下遭輾壓，立法院長韓國瑜宣布交付協商，由藍白黨團共同召集。





國民黨團書記長羅智強聲稱，為回應民生需求，重視民生經濟，國民黨團將在明日院會正式提案，依據《預算法》第54條相關規定，針對新興計劃相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查，以回應民意。

國民黨團表示，近日在國民黨團與民眾黨團共同討論下，決議針對115年中央政府總預算案，有關行政院所提出部分新興計劃先行審查，避免因行政院影響民眾日常生活及國家經濟發展。

國民黨團特別針對總預算中，少子化生育補助、T-PASS、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增（改）建、參與國際賽事等相關新興計劃，提案逕付二讀，力求在本會期三讀。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱日前批評，藍白不是土皇帝，總預算不是自助餐，很清楚看到，歷年來立法院審議中央政府總預算，依照的就是憲法所規定的職權，由行政院提出、立法院審議，而且立院不得為增加支出之決議，不管是憲法的規定、還是《預算法》的要求，都清清楚楚、明明白白；而且根據立院審議法案（的慣例），預算案都是全案進行交付審查。

鍾佳濱提到，國民黨團居然把總預算項目當作自助餐，要的就拿，態度就是個土皇帝，但總預算是人民的稅金與權益，在野黨似乎把總預算當作是自己的私房錢，因此套句戲劇、流行歌的話，「朕不給的你不能搶」，急迫性的、民生需要、地方補助部分，在野黨認為符合上述三項目的才要進行審查。

他試問，「難道總預算是藍白的私房錢嗎？條件是由藍白來認定嗎？請問中央政府總預算，哪一個不是今年度人民權益的急迫性、民生需要跟地方補助？人民的權益不管是TPASS、治水預算、生育補助，都不是你們心目中認定要飯的碗？要人民敲碗，土皇帝才賞賜，這是什麼意思？」；他也強調，接下來這兩天諸多包括政府部門、民間團體，都紛紛對於在野黨這樣的說法深表不以為然、並提出批評。







