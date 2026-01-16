吃自己種的菜 花蓮化仁國小期末食農饗宴

學童製作料理

校長也要出一道菜

結合在地特色與原住民族文化，花蓮縣立化仁國小近年來積極推動「食農教育」不僅在校內種植稻米、韭菜、芋頭、龍鬚菜等「吉安四寶」，與黃藤心、月桃心等「阿美族十心菜」，更在期末舉辦「食農饗宴」，師生一起吃自己種的菜。



五年級的龔于喬同學說，他們以自己種的蒜、香蕉、芋頭及九層塔，設計菜單，做出涼拌小黃瓜、香蕉派、芋圓甜湯及鹹酥雞。



推動食農教育，化仁國小希望能深化為「在地連結」，除了認識吉安鄉農特產品，也結合原住民族文化。校長邱忠信指出，化仁國小有七成以上學生是原住民族，其中，又有八成是阿美族。因此，學校的食農教育，還加入黃藤心、林投心、芒草心、月桃心、檳榔心、山棕心、甘蔗心、鐵樹心、椰子心、臺灣海棗心等「阿美十心菜」，並且在期末，以「大家一起煮菜」的方式，展現成果。



為了種植，小朋友必須瞭解作物特性，而從認識作物到實際烹飪，體驗從產地到餐桌的過程，化仁國小希望藉此強化孩子們的學習動機與興趣，更將食農教育融入社區文化，培養孩子們對土地的連結。