吃芝麻補鈣挑錯顏色虧很大 農糧署：效果差5倍

芝麻營養成分豐富，鈣的含量更是植物界中的佼佼者。芝麻常見黑、白兩色，許多人以為是同一品種，但其實「完全不同」，農糧署表示，兩者雖都是堅果種子類，但黑芝麻含鈣量高，是白芝麻的5倍以上，家醫科醫師李思賢指出，食用黑芝麻對維持骨骼和牙齒健康有很大的幫助，想補鈣，可以把黑芝麻打成飲品或加入豆漿裡飲用。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」分享芝麻小知識，芝麻是胡麻的俗名，為一年生植物，開花後會結成果莢，當果莢成熟、乾燥裂開後，裡面的小種籽就是餐桌上熟悉的芝麻籽。採收得靠人工，收割後得在田間曝曬10至20天，再用棍棒輕打植株，讓芝麻籽一顆顆掉落，最後經過篩網反覆去雜質，才能得到。

廣告 廣告

農糧署表示，不少人以為白芝麻和黑芝麻是同一品種，其實是錯的，白芝麻不是黑芝麻脫皮，也不是黑芝麻小時候，兩者是「完全不同」的品種，國產芝麻以「台南1號」黑芝麻為主，香氣濃郁、榨油率高，鈣含量是白芝麻的5倍以上。

豆漿加黑芝麻 鈣含量飆10倍

營養師李宜樺在臉書粉專「好食課」表示，每100公克豆漿，鈣含量只有12毫克，但若加入一湯匙（約8克）芝麻粉或芝麻，就可以提供116毫克鈣質，幾乎是10倍。

早餐喝芝麻飲 醫讚比牛奶健康

家醫科醫師李思賢過去曾PO文指出，早餐喝芝麻飲，和牛奶或豆漿相比，其實是個更健康、營養密度更高的選擇。芝麻除了有鎂、鋅、鐵、鉀等多種重要礦物質，鈣含量更是植物界中的佼佼者，對骨骼保健有很大幫助，含糖量也非常低，更沒有精製碳水，非常適合糖尿病族群或是低醣飲食者當作早上的能量來源。建議黑芝麻和白芝麻以2:1的比例，不加水、不加糖，用調理機打成濃稠的芝麻糊，每天早上挖1匙用熱水沖開，就是1杯香濃又溫暖的早餐飲品。

更多中時新聞網報導

秦祥林聽民歌飆淚 讚鄭怡寶刀未老

丹青從心 陳明貴揮墨《蒼松不老》

陳玉勳決定當導演 全因被賈靜雯玩腿毛