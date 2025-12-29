吃花生不如喝花生醬！「1吃法」不但可瘦身還治便祕

生活中心／陳佳鈴報導

花生富含膳食纖維與「鎂」，不僅能改善腸道環境，更有助於醣類與脂質代謝。（示意圖／PIXABAY）

許多減重族對「花生」敬而遠之，認為其油脂含量驚人，但其實花生在豆類家族中擁有極佳的營養價值。日本美容健康網站「tsuyaplus.jp」指出，花生富含膳食纖維與「鎂」，不僅能改善腸道環境，更有助於醣類與脂質代謝。有趣的是，比起直接嚼花生，專家更推薦食用「花生醬」，認為其營養吸收率與體態管理效果更勝一籌。

花生的纖維量與核桃、大豆不相上下。其不溶性纖維能吸收水分、增加糞便體積並刺激腸道蠕動，對排便不順或蔬菜攝取不足的人來說，是維持腸道健康、支持體態管理的好幫手。

廣告 廣告

另外「鎂」是現代人最常攝取不足的礦物質。它能協助胰島素發揮效率，讓飲食中的醣類轉化為能量而非轉成脂肪堆積；同時，鎂具備與脂質結合的特性，能讓脂肪吸收更平穩，是維持代謝平衡的關鍵。

生醬經過研磨，能徹底破壞細胞壁，讓其中的維生素、礦物質及胺基酸更容易被身體利用。（示意圖／PIXABAY）

花生的植物細胞擁有堅硬細胞壁，僅靠牙齒咀嚼難以釋放所有營養。花生醬經過研磨，能徹底破壞細胞壁，讓其中的維生素、礦物質及胺基酸更容易被身體利用。營養專家指出，鎂在與食物一同攝取時，對脂質代謝的支持效果最佳。整顆花生常被當作零食，而花生醬能拌入青菜、製成沾醬，更容易融入日常飲食。

專家特別提醒，並非所有花生醬都有助健康。市售許多產品為了口感添加大量砂糖與氫化油，建議挑選時務必選擇「無糖、純花生磨製」的產品。



更多三立新聞網報導

台中跨年3大活動齊發！分階段加密班距 最強跨年疏運系統1次看

地下室傳腐臭...教授一家4口竟遭「馬鈴薯」滅門！8歲女童目睹現場

「打零工育2子」賣慘求情！二寶爸借詐團帳戶賠250萬還判刑

同1人連中1萬與5萬！桃園「百倍奉還」名單惹議 網疑：機率是多少？

