吃花生過敏？打破傳統禁忌 「愈早吃愈安全」翻轉觀念
【NOW健康 辰蘊如／新竹報導】美國最新研究顯示，自2015年醫學界開始建議嬰兒4個月起少量接觸花生後，0到3歲幼兒的花生過敏率大幅下降超過40%，其中約4萬名原本可能發展為花生過敏的孩子因此受惠。這項刊登於兒科醫學期刊的研究成果，似乎證明及早接觸過敏原反而能建立更好的免疫耐受性。
顛覆傳統觀念！ 早期接觸花生反而更安全
花生過敏不僅是兒童最常見的食物過敏類型之一，更可能引發致命的過敏性休克，因此過去醫界普遍認為延後接觸過敏原能保護孩子，但科學研究發現事實恰恰相反。醫學專家注意到以色列嬰兒經常食用花生零食，當地花生過敏率卻遠低於其他國家，此發現促使研究團隊展開大規模臨床試驗。研究結果指出其原理在於嬰兒的免疫系統正處於學習階段，透過腸道接觸少量花生蛋白質，能幫助免疫系統正確辨識這是安全的食物而非威脅，進而建立長期的免疫耐受性。
家長該怎麼做 嬰兒副食品添加花生有撇步
小兒專科盧英仁醫師指出寶寶在4到6個月大開始添加副食品時，就可以嘗試將少量花生醬用水或母乳稀釋後混入米糊，或加進優格等食物中餵食，關鍵是讓免疫系統在安全的環境下逐步認識花生。不需要餵很多，每週給予幾次少量嘗試就足夠。不過安全仍是第一考量，絕對不可直接給嬰幼兒整顆花生或花生碎粒，以免造成窒息危險。
倘若寶寶已有嚴重濕疹或已經出現其他食物過敏症狀，盧英仁醫師建議先諮詢小兒科醫師或過敏專科醫師，必要時可在醫療監督下進行首次嘗試，確保能即時處理任何可能的過敏反應。早期接觸確實能有效降低過敏風險，但仍應注意孩子的反應狀況，為孩子建立更健康的未來。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸秋冬慎防腦中風！醫提醒注意保暖 維持血流暢通是關鍵
▸換季擦再多保養品也難吸收？ 無針導入保養告別敏感肌
其他人也在看
桃園跨局處推動防疫應變 本土登革熱疫情正式解列
桃園市長張善政昨（5）日下午主持市政會議時表示，桃市本土登革熱疫情，已在5日正式解列，市府自9月22日接獲首例通報後，便積極於最短時間內啟動防疫應變機制，由副市長王明鉅召開跨局處會議，以其醫學專業知識整合防疫資源，投入防治工作，最終得以有效控制疫情擴散，守護市民健康與安全。 張善政指出，感謝市桃園電子報 ・ 1 天前
對抗俄羅斯無人機 歐盟要一起建無人機牆
歐洲近期不斷受到俄羅斯侵犯領空，雖然歐盟在10月初宣布，將加強防禦，包括建立「無人機牆」來偵測與摧毀威脅，但比利時布魯塞爾機場在5號又因出現無人機而全面關閉。大量乘客滯留機場，所有航班暫停，比利時...大愛電視 ・ 1 天前
綠營高雄初選拚政見 賴瑞隆拋「幸福首都工程」5大計劃
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導 2026高雄市長民進黨內初選逐漸升溫，市長參選人、立委賴瑞隆今（6）日正式公布「希望高雄：幸福首都工程」5大計劃，以「敢生、樂養、好托、安老」為核心政見，展現全方位的遠見社福藍圖；賴瑞隆強調，除了硬體建設、產業經濟升級外，他更將以「幸福城市」為目標，誓言將高雄打造成一座從新生命到長者都能獲得溫柔支持、安居樂業的幸福城...匯流新聞網 ・ 19 小時前
捏泥巴很重要！研究：從小玩土長大免疫力佳 芬蘭已推森林幼兒園
芬蘭積極推行「自然化幼兒園」政策，鼓勵孩子親近泥土與植物，並投入百萬歐元補助學校改造庭院生態。《衛報》報導指出，相關研究證實，自然環境的生物多樣性可強化人體內的微生物組平衡，進而提升免疫力。研究顯示，就讀擁有自然環境的幼兒園兒童，免疫調節能力更佳。專家指出，幼年時期缺乏自然接觸可能導致成年後過敏與免疫疾病增加。芬蘭的實驗成功後，已吸引冰島、挪威、丹麥等北歐國家前往取經，期望可以複製成功經驗。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
小草領普發1萬「做這事」稱氣死青鳥 網「看得好開心」喊：覺得你笨死
全民普發現金近期開放登記，一名民眾黨支持者發文並貼出一張圖，證明自己將1萬元拿去繳黨費，還說「要氣死青鳥」，沒想到網友紛紛說，「我不是青鳥，我猜青鳥應該會覺得很好笑」「不會笑死，但是覺得你笨死」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
「桃園最美的風景是人」 大溪警雪中送炭 登山團拋錨山區獲暖心救援
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局大溪分局溪內派出所於昨(5)日晚間接獲報案，獲悉有登山團 […]觀傳媒 ・ 22 小時前
新埔楊興和表態 挑戰陳英樓 關西陳光彩拚連任 尚無對手
新竹縣關西鎮、新埔鎮現任鎮長陳光彩、陳英樓均為首任，預料將尋求連任，目前關西鎮尚無人表態挑戰現任，新埔鎮則有新竹縣府祕書楊興和表態參選。中時新聞網 ・ 1 天前
眼睛紅紅就亂點藥水？醫警告：結膜炎誤用類固醇恐傷視力
眼睛紅紅別大意！一名30多歲林小姐因結膜炎拖了兩週未痊癒，還自行使用藥水緩解不適，最後確診為傳染力極強的腺病毒性結膜炎，並已併發角膜炎與角膜水腫，導致視力模糊。鏡報 ・ 23 小時前
投資潛力吸睛！不動產開發人邱創豐4筆土地拍賣 底價僅1911萬
法務部行政執行署台北分署將於11月11日（下週二）上午11時，在分署4樓拍賣室舉行聯合拍賣會。本次焦點為滯欠大戶、知名不動產開發人士邱創豐名下位於新北市新店區直潭段蘆竹濫小段的4筆土地，經過三次拍賣後，此次底價僅1911萬3000元，成為市場關注標的。自由時報 ・ 22 小時前
旅運需求強勁 台灣虎航招募培訓機師
（中央社記者黃巧雯台北6日電）面對旅運市場強勁需求，台灣虎航持續優化航網布局，推動機隊汰舊換新，除了11月8日在高雄舉辦今年2度客艙組員招募外，今天再宣布將啟動年度培訓機師招募，10日起開放報名。中央社 ・ 22 小時前
右腿靜脈曲張久治未癒 雷射搭清創助新竹婦人康復
（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣58歲婦人因靜脈曲張，反覆治療未癒合，中國醫藥大學新竹分院前心臟外科主任翁啟峰今天說，患者右腿小隱靜脈逆流導致血流鬱積，經雷射封閉手術與清創合併防水敷料治療康復。中央社 ・ 23 小時前
中正紀念堂唱台語歌 簡上仁、董事長樂團接力演出
（中央社記者趙靜瑜台北6日電）中正紀念堂唱起台語歌，音樂家簡上仁將率領田園樂府樂團帶來台灣歌謠風情，董事長樂團則接力以搖滾結合珍貴影像，帶領觀眾穿越時空，感受台語歌曲的發展歷史與文化魅力。中央社 ・ 23 小時前
台開生力軍！欣欣百貨前董座尤志煌將軍走馬上任
台灣土地開發股份有限公司宣布，延攬曾任欣欣百貨公司董事長、空軍退役的尤志煌將軍出任金門風獅爺商店街、花蓮新天堂樂園總顧問。董事長邱于芸今天說，尤志煌的加入，象徵台開以更務實、堅定的姿態迎向新階段發展；軍人精神結合企業韌性，剛柔並濟，帶動金門與花蓮觀光的新秩序。自由時報 ・ 23 小時前
最高檢建議「閃兵」刑責提高至7年 顧立雄：會與內政部等研議
針對多位藝人「閃兵」兵役體檢造假逃避兵役，最高檢察署建議，閃兵刑責應從目前5年以下提高為7年以下，且國民黨立委黃健豪日前也提出《兵役法》修正提案，要求閃兵者即使達到36歲除役年齡，仍要補服役。對此，國防部長顧立雄今天（11/06）表示，關於《妨害兵役治罪條例》的刑責問題，會由國防部跟內政部還有相關部會研議。太報 ・ 23 小時前
腳踝傷口難癒合 靜脈瓣膜惹禍
年過六旬的賴姓男子腳踝傷口潰爛十多年，這些年輾轉於各家外科診所，洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來，避免水分造成傷口惡化。幾個月前傷口甚至擴大至巴掌大小，換藥治療2個月仍無好轉，醫師懷疑與靜脈曲張有關，轉診到員榮醫院心臟外科，最終查出是靜脈瓣膜閉鎖不全。中時新聞網 ・ 1 天前
非洲豬瘟解封 杜文珍：重回非疫國任務才結束
（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中6日電）全國豬隻禁宰禁運自6日中午起陸續解封。台中市長盧秀燕今天表示，將疫情鎖在案例場、病毒不外流，任務交付，中央地方共同努力完成；農業部次長杜文珍將工作目標鎖定重回非洲豬瘟非疫國。中央社 ・ 22 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 2 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前