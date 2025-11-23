「吃苦幼兒園」入學名額搶破頭，當3歲孩子學的是「熱愛生活」

中國大陸少子化持續加劇，學校因生源不足而關停的消息已不新鮮。然而在「招生寒冬」中，一種被稱為「吃苦幼稚園」的辦學模式卻逆勢走紅——不僅招生無虞，入學名額甚至排到了兩年後。另類教學方式，把小朋友的課堂大量搬進廚房與田園，讓認知啟蒙發生在動手中，而非只在平板電腦裡。

「這樣的幼兒園什麼時候開到北京啊？」一位大陸媽媽看完社交平台上「吃苦幼兒園」的日常片段影片，不禁在評論區直呼：「太羨慕了！」到底什麼是「吃苦幼兒園」？為什麼在抖音、微信、小紅書上意外走紅、頻頻登上熱榜？

最先收穫大陸官媒《人民日報》社論點讚的，無疑是河南漯河的一家幼兒園（又稱幼稚園），主打餐飲教育和體能教育，大班生手持鍋鏟，在老師指導下翻炒高麗菜，灶火映照笑臉。學費其實是市場行情價，但相傳入學名額已經排到了兩年後。

位於山東諸城市的青藍大風車幼兒園，這裡的孩子不僅是親自播種的「自耕農」，還是家務高手，煎炒烹炸、縫紉刺繡，還會編草蓆 ，諸多「武藝」樣樣精通，吸引不少幼教業者特地前來取經。

而在江蘇徐州市的徐海路幼稚園，孩子們也是自己煮飯自己吃，並且親自養雞、刮魚鱗、採摘食材、徒手磨豆、烙餅等，在勞動中盡情「放電」，「寶寶大廚」還因此登上中央電視台《東方時空》。

湖北武漢稚美幼兒園則舉辦了「勞動成果義賣」活動。現場，3～5歲的幼兒童化身小攤主，熱情介紹自己親手製作的手工扇子、薄荷膏、花露水和自己種植的蔬菜，認真模樣讓人忍俊不禁，絕非擺拍——難怪網友笑稱：「現在上幼兒園，不是開學，是開工。」

「寶寶大廚」專注切菜，刀工細緻。截圖自央視

吃苦熱潮，從珍惜糧食到培養情商

在內地風起雲湧的「吃苦幼稚園」，一幕幕場景與大多數幼兒園「排排坐，吃果果」的風格大相逕庭，孩子不再是溫室裡被精心呵護的花朵，而是在泥土中播種、灶台前忙碌的小小實踐者。大人或許覺得他們「辛苦」，但鏡頭裡那一張張專注的小臉，卻寫滿了投入與喜悅。

為何「吃苦教育」突然在大陸受到青睞？《山東宣傳》公眾號指出，這其實很呼應兒童發展的自然節奏：學齡前的孩子本就熱愛模仿與動手操作，勞動恰恰提供了最真實的探索場域。在揉麵團、撿雞蛋、合力完成一道菜的過程中，他們鍛鍊了手眼協調，強身健體，又學會熱愛生活，塑造出堅韌品格。

廣州官媒《南方都市報》則評論，從播種、種菜到炒菜、吃進嘴裡的過程中，孩子們親身體驗到糧食的來之不易，「一分耕耘，一分收穫」的道理，則令他們學會珍惜。而在協作完成燒雞料理時，孩子們學習了人生第一次的溝通、分工與責任，自然而然提高了語言能力和社交技巧，培育出良好情商。

更值得注意的是，風潮的背後隱藏著深層的時代困境：在3C產品螢幕主導、虛擬互動日漸取代實體經驗的今天，許多都市孩子從未觸摸過泥土的濕潤、感受過爐子的溫度，甚至分不清韭菜與蔥，沒剝過雞蛋。

心理學研究指出，兒童的認知發展高度倚賴多感官參與——採收時的成就感、揉麵時的觸覺、炒菜時的嗅覺，都是平板電腦無法模擬的真實學習。

孩子先學會生活，再談超越

吃苦幼稚園之所以打動家長，不只是因為它教了很多生活技能，更是因為它把孩子從數位泡泡中拉回現實世界，讓他們用雙手去感知四季、食物來源與小伙伴們互相協作的溫度。

這種對「真實性體驗」的渴求，其實是對現代童年過度虛擬化的一種本能反彈。當孩子在吃苦幼兒園裡說出「這是我種的菜」時，他們不僅在陳述事實，更是在確認自己與世界的連結。這份存在感，或許遠比一張英語檢定證書來得深刻。

「吃苦幼稚園讓孩子先學會生活，再談超越，切中了當下的教育痛點。」大陸《新民周刊》從另一個角度分析，華人父母總把幼兒園當成人生起跑線，超前灌輸各類知識和才藝，背英文單字、學鋼琴、寫程式等，折射出一種集體的精英焦慮。在功利化教育的浪潮下，課後班早填滿了童年，孩子們尚未學會走路，就被推上起跑線狂奔。

華人父母總把幼兒園當成人生起跑線，超前灌輸各類知識和才藝。僅為情境配圖，Unsplash by Clark Young

警惕：別讓勞動變「表演」

而吃苦幼稚園如一記警鐘，劈開大人的焦慮迷霧：吃苦教育是把生活搬進課堂，讓孩子們學會在生活裡發現問題，以及動手解決問題的能力，在實操中完成認知啟蒙。它也提醒公眾，童年不能只是被困在課本與螢幕之間，還應讓孩子在真實的生活場景中學會獨立、探索世界。

「從學會做題目，轉換到學會生活，切中了培養完整人格的教育初心。」《新民周刊》指出。

不過，倒也無需就此神化「吃苦」這件事，或特別設計要讓孩子體驗貧窮，只是需要重新重視勞動的教育價值。

另有部分網友擔憂可能不夠安全，或是苦過頭：「今天曬孩子做燒雞，明天會不會內捲到砌牆蓋房？」並呼籲建立適合低年齡學童的勞動清單，守護童年應有的鬆弛感。

當然也有聲音提醒，必須清晰劃分「體驗式勞動」與「超負荷任務」的界線，防止淪為一場「苦難表演」。真正的勞動教育，不是刻意讓孩子吃苦，而是讓他們看見生活的重量與光亮。