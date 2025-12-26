吃菜也能很科技！彰化首家全環控水耕農場亮相

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】走進室內農場，不見泥土、沒有農藥味，整齊排列的蔬菜在燈光下翠綠生長，這不是實驗室，而是彰化縣社頭鄉最新亮相的智慧農場。蔡季科農有限公司今（26）日上午舉行開幕剪綵，現場洋溢喜氣，也讓不少人親眼見證「原來菜可以這樣種」。

不用看天吃飯的蔬菜在社頭出現了！彰化首家全環控水耕蔬菜農場今日正式啟用，提供全年穩定、安心的蔬食選擇。（縣政府提供）

彰化縣長王惠美參加開幕剪綵表示，近年極端氣候頻繁、食安議題備受關注，全環控水耕蔬菜正好提供另一種安心選擇，不僅能穩定供應、品質一致，有些蔬菜更可直接生食，讓民眾從產地到餐桌都更放心，也為彰化農業科技化寫下新頁。

這座智慧農場背後，其實藏著一段返鄉創業的故事。來自社頭鄉的五位劉姓姊妹，2019年起懷抱「安心享食」的信念，選擇回到家鄉投入農業。她們不走傳統露天種植，而是把科技帶進農場，從光照、溫度、濕度到水質，全程以系統精準控管，只為讓每一株蔬菜在最穩定的環境中成長。

王惠美指出，透過垂直式栽培與全環境控制，不僅有效節省土地資源，也降低天氣變化帶來的風險，就算遇到颱風、豪雨或酷暑，產量與品質仍能維持穩定，展現現代農業面對氣候挑戰的韌性與創新。

蔡季科農有限公司創辦人劉芳妤分享，蔡季科農是彰化縣第一家全環控水耕蔬菜業者，堅持無農藥、無重金屬、無污染的生產流程，蔬菜從育苗到採收都在乾淨、安全的室內空間完成。「我們希望消費者吃到的不只是蔬菜，而是一份安心。」她說。

她也介紹，「蔡季」名稱取自主要股東姓名前兩字，諧音同時代表閩南語中的「菜籽」，象徵從源頭嚴格把關；品牌名稱「菜季滿滿」，則寓意在全環控環境下，一年四季都能穩定生產，讓新鮮蔬菜不再受季節限制，天天都能上桌。

農業處表示，智慧農業已是未來趨勢，「菜季滿滿」結合科技、環保與青年返鄉精神，不只是生產蔬菜的地方，更是一個關注土地、健康與永續的創新場域。

縣府也期盼，透過這樣的成功案例，吸引更多年輕人投入農業，讓彰化優質農產品走向全台，甚至邁向國際。