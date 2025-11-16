吃薑母鴨暖身熱量恐破千大卡 營養師教5招降負擔

天氣逐漸變冷，許多民眾喜歡以薑母鴨進補暖身，不過營養師李宜樺提醒，一餐吃一份薑母鴨，可能攝取超過1000大卡的熱量，因此針對湯、鴨肉、其他配料和醬汁等方面給出建議，降低身體負擔。

天氣變冷，許多民眾喜歡以薑母鴨進補暖身。 （資料照／中天新聞）

李宜樺在臉書「好食課」發文指出，薑母鴨湯、麵、醬都藏有小陷阱，熱量上僅一碗湯就含250大卡、一碗麵390大卡、3小塊肉140大卡、一份蔬菜25大卡、2個火鍋料與2湯匙沾醬130大卡，加總約為935大卡，若再吃其他的東西，僅一餐的熱量就易超過1000大卡。

李宜樺列出薑母鴨不踩雷吃法：

一、湯：薑母鴨湯的熱量，主要取決於麻油與米酒的添加量，以市售的品項為例，一碗湯就含250大卡，一小鍋則約880大卡。民眾宜少喝湯，不僅減少油脂攝取，也能少掉過多鈉進入體內，遠離高血壓與隔天起床後的水腫情況。

二、肉：薑母鴨的肉質又香又嫩，但僅1公斤的半隻，大概就有2290大卡。民眾宜去皮再吃，一塊薑母鴨肉去皮約可減少10大卡熱量。

三、配料：蔬菜的熱量約25至50大卡，但加上炸豆皮、百頁豆腐、豬血糕、貢丸這些火鍋料，易達到500大卡。民眾宜少挑選加工製品入鍋，以蔬菜為主。

四、麵線：薑母鴨最經典的衍生吃法「麻油拌麵線」，一碗250公克的熱量約390大卡。民眾宜用南瓜、玉米等未精緻後的澱粉類替代麵線，增加膳食纖維。

五、醬汁：吃薑母鴨或羊肉爐多會搭配腐乳醬，一湯匙約40大卡，3湯匙吃下肚也超過100大卡。民眾宜適量取用醬汁，或使用天然香料，例如蘿蔔泥、蔥、薑、蒜、辣椒提味。

