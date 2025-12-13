吃薑母鴨羽絨衣「燒出大洞」 網掀共鳴：我也遇過

冷冷冬天，如果穿羽絨衣去吃薑母鴨，吃到一半發現外套被燒了一個大洞。（示意圖／unsplash）





冷冷冬天，如果穿羽絨衣去吃薑母鴨，得注意！日前有民眾發文分享，吃到一半發現外套被燒了一個大洞，沒想到還釣出一堆苦主。怎麼會燒起來？原來是因為太靠近桌下的火爐。



灰色羽絨外套，直接狠狠被燒破一個大洞，民眾發文，弟弟吃薑母鴨，結果燒掉一件外套，沒想到貼文一出引發網友共鳴，有人說，曾經也吃到衣服燒起來，還有人是吃羊肉爐燒的，甚至有網友分享，家裡開薑母鴨20年以上，這種事真的是從小看到大。

原來是因為羽絨衣脫下來時，可能太靠近桌下的火爐，而專家表示羽絨衣最外層，通常是尼龍或聚酯纖維都屬於易燃材質，才會導致燒焦破洞。

其他薑母鴨業者：「現在到冬天，大家台灣人都接受要進補，一定感覺要吃個薑母鴨，一年吃過兩三次左右，（人潮）是正常的，今天（12/12）是禮拜五的晚上通常是正常的生意。」

冷冷秋冬，薑母鴨店生意真的不錯，尤其這個周末又會再降温，提醒大家如果要去吃薑母鴨補補身體，切記羽絨外套收好，別太靠近桌下的火爐，以免不小心燒焦。

