一吃薑母鴨衣服燒一洞！羽絨衣遇火爐災 網友嘆：從小看到大

一名民眾分享弟弟羽絨衣在薑母鴨店用餐時不慎燒破，引發網友熱議。（示意圖／達志／美聯社）

天氣轉冷，不少民眾選擇到薑母鴨店進補暖身。不過，近日有網友在社群平台分享一段驚險經歷，指出弟弟外出用餐時，羽絨外套竟不慎遭火爐燒出一個大洞，意外引發眾多網友共鳴，紛紛留言分享類似慘劇，甚至有從小目睹至今的業者出面證實，此類意外屢見不鮮。

根據這位名民眾貼文指出，弟弟在店內用餐時脫下羽絨外套，未料因位置過於靠近桌下火爐，導致衣物遭高溫燒損。貼文一出，隨即引來大量回響，有人表示曾在吃羊肉爐時衣服起火，也有人直言家中經營薑母鴨店超過20年，類似事故「從小看到大」。

專家提醒，羽絨外套的最外層常由尼龍或聚酯纖維製成，這些材質具備易燃特性，一旦靠近明火或高溫熱源，極可能因熱熔或明火而損毀。因此，進入設有火爐的餐廳時，務必妥善收納衣物，避免放置於桌下或靠近熱源位置。

一名薑母鴨業者接受採訪時表示，每逢入冬時節，台灣民眾進補需求大增，薑母鴨店的生意明顯升溫。「通常一週會吃上兩三次，尤其像今天週五晚上，屬於正常人潮。」業者指出，火爐是維持湯鍋溫度的重要設備，難以避免設於桌下位置，呼籲顧客多加留意自身衣物與爐火的距離。

隨著週末氣溫再度下探，外出享用薑母鴨的民眾可望增加。專家呼籲，冬季用火頻繁，安全意識不容忽視。穿著羽絨衣進入設有火爐的餐廳時，務必將外套收妥，避免接觸熱源，以防不慎引發火災或人身傷害。

