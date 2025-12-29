吃藥別配熱水！「5類藥」效果最易泡湯，專家曝禁忌：服藥後別立刻躺下。示意圖／取自photoAC

近日天氣轉涼，感冒與呼吸道不適的患者明顯增加，許多人因此就醫、服藥治療。不少人認為，吃藥時用熱水更能「暖胃」，但從科學用藥角度來看，這種做法其實並不完全正確。廣州市紅十字會醫院藥學部主任、廣州市臨床用藥質控中心主任張述耀指出，若使用溫度超過40度的熱水服藥，可能會破壞藥物結構，影響療效，甚至增加不良反應風險。他提醒，臨床上有「5類藥物」不適合搭配熱水服用，民眾在服藥時應留意水溫與用藥方式，以確保用藥安全及治療效果。

廣告 廣告

張述耀表示，臨床上，確實曾出現因不當使用熱水送藥而影響治療效果的案例，服藥用水大有學問，用什麼水、喝多少水，以及水溫高低，都可能對藥物吸收和療效產生影響。他並點出5類藥物不宜搭搭配熱水服用，包括：

1.膠囊藥物

膠囊是臨床上常見的藥物劑型，約佔醫師處方的2成，但它對溫度相當敏感。根據囊殼材質不同，膠囊可分為明膠膠囊和植物膠囊，其中，明膠膠囊應用最為廣泛，明膠屬於蛋白質製品，其成分中約85%至90%為蛋白質，不溶於冷水，但在溫水或熱水中容易軟化甚至溶解。

相關試驗顯示，膠囊在50度的水中浸泡約10秒，就會出現變軟、變黏稠的情況。即便只是外殼部分融化，也可能像黏了口香糖一樣拉絲、發黏，影響吞服，還可能導致藥物提前釋放，進而影響療效或刺激食道與胃部。他建議，服用膠囊類藥物時，最好選擇常溫水服用，既能確保藥效，也更安全。

2.維生素類

如維生素C、B群維生素，它們遇熱後容易被氧化分解失去藥效。

3.助消化類

如胃蛋白酶合劑、胰蛋白酶、多酵素片、酵母片等，都含有助消化的酵素類。酵素是一種活性蛋白質，遇熱後會凝固變性。

4.含活性菌類的藥物

如複方益生菌保健品或藥品。益生菌屬於「活菌製劑」，對溫度相當敏感。多數益生菌在高溫環境下容易失去活性，若用熱水送服，等於還沒進入腸道就先被「燙死」，效果自然大打折扣。一般來說，水溫超過40度就可能影響益生菌存活率，溫度越高，破壞越明顯。

5.止咳糖漿類

如急支糖漿、複方甘草合劑、蜜煉川貝枇杷膏等，雖然許多人習慣將枇杷膏加入熱水中沖泡，認為這樣能潤喉、止咳又暖身，但從藥效與成分特性來看，過熱的水反而可能影響效果。

服藥用水大有學問，用什麼水、喝多少水，以及水溫高低，都可能對藥物吸收和療效產生影響。示意圖／取自pixabay

張述耀提醒，服藥時應搭配溫開水為佳。除了少數特殊藥物，一般不建議使用茶水、果汁、牛奶或酒精來服藥，因為這些飲品可能影響藥效或產生不良反應。

茶水：含有大量鞣質，容易與藥物成分反應。例如，用茶水送服治療缺鐵性貧血的藥物（如富馬酸鐵、硫酸亞鐵）可能生成沉澱，降低鐵的吸收。同時，茶水中的咖啡因和茶鹼會興奮中樞神經，影響鎮靜或安眠藥的效果。

果汁：富含果酸，部分藥物與果汁可能發生化學反應，影響吸收。例如，葡萄柚汁會增加某些降血壓藥（如非洛地平、硝苯地平、尼卡地平）的生物利用度，可能導致低血壓。

牛奶：鈣含量高，部分抗菌藥（如四環素、頭孢曲松、諾氟沙星、左氧氟沙星）與牛奶同服，會生成不溶性螯合物，降低抗菌效果，甚至可能失效。

酒精：會干擾多種藥物的代謝。服用某些頭孢類藥物（如頭孢曲松、頭孢哌酮）期間飲酒，可能引發雙硫崙樣反應，嚴重者甚至危及生命。

服藥後不要立即躺下，服藥後應保持站立或坐姿至少5至10分鐘，以免藥物停留在食道造成損傷。示意圖／取自photoAC

服藥後別馬上躺平！應站立或坐著5至10分鐘 避免損傷食道

此外，服藥後不要立即躺下。服藥後應保持站立或坐姿至少5至10分鐘，尤其是服用對食道黏膜有刺激性的藥物（如雙磷酸鹽類、鐵劑、部分抗生素），以免藥物停留在食道造成損傷。

服用多種藥物時，也應避免一次吞下，建議間隔1至2小時，並遵照說明書或藥師指導，以免藥物相互干擾。同時，除非說明書明確指示或醫師、藥師特別指導，不要掰開壓碎藥片或拆膠囊倒粉服用，以免影響療效或增加副作用。

藥丸吞嚥好難？服藥方法建議：

保持直立姿勢：服藥時應採用站立或保持上半身直立的姿勢，有助於藥物順利下行，避免卡在食道。

潤喉後服用膠囊：在吞服膠囊前，先喝一口水潤潤嗓子，減少膠囊黏附食道的風險，再將膠囊放入口中，用水送服。

前傾法幫助吞服：前傾法可讓膠囊更順利地下咽，將膠囊放在舌頭上，喝一口水，但暫不立即吞下，低頭，讓下巴向胸口傾斜，使膠囊浮至口腔後部，最後順勢吞下膠囊。



回到原文

更多鏡報報導

明起北部降溫！大陸冷氣團「這天」來襲 跨年夜、元旦天氣一次看

三寶爸連長外遇小5歲女中尉！車內鹹濕調情「吃吃」 正宮見超音波照崩潰

7.0強震全台有感！他拍下「閃光瞬間」：馬上大地震 地震光成因、出現時間一次看