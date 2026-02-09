吃藥只配一口水、馬上躺下休息！藥師警告：恐害食道潰瘍

吃藥時至少喝一整杯水，服藥後保持坐姿或站姿30分鐘，能避免食道潰瘍。（Gemini生成示意圖）

很多人吃藥時，只隨手喝一口水就吞下，甚至直接躺在床上休息或睡覺。藥師洪正憲提醒，這個看似方便的習慣，其實很可能傷害食道，嚴重時甚至會造成食道潰瘍。尤其是常見的抗生素、止痛藥和骨質疏鬆藥，更容易引發藥物性食道炎。

小心這些症狀

藥物性食道炎是指藥物停留在食道，刺激黏膜引起發炎。洪正憲指出，症狀通常在服藥後幾小時到幾天出現，包括：

1.胸口悶痛

2.胃灼熱

3.吞嚥困難或疼痛

4.感覺藥卡在喉嚨、食道有灼熱感

哪些藥最容易傷食道？

1.止痛消炎藥：阿斯匹靈、布洛芬等，空腹或有胃潰瘍史要特別小心。

2.抗生素：像常用的感冒或感染藥物，服用不當容易刺激食道。

3.骨質疏鬆藥：需要直立至少30分鐘服用，否則可能造成食道嚴重損傷。

4.其他常見藥物：鐵劑、鉀片或大顆維他命也可能卡在食道，造成不適。

藥師建議3招預防

1.服藥時至少喝一整杯水，約200到250毫升。

2.服藥後保持坐姿或站姿至少30分鐘。

3.睡前服藥，避免在30分鐘內躺下。

如果吃藥時出現胸口灼熱或卡藥感，應立即向醫師或藥師討論，評估是否換成其他劑型或調整服藥方式，才能安全用藥。



