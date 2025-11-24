吃藥後別喝酒！藥師揭迷思「間隔2小時也沒用」：嚴重恐休克

生活中心／張尚辰報導

吃藥後應避免飲酒，但有民眾卻誤認為「錯開時間」就沒問題。對此，藥師洪正憲表示，這其實是一個危險的迷思，因為藥物進入體內後並不會馬上消失，可能停留數小時或數天，而酒精同樣需要經過肝臟分解，就算「錯開」服用，藥物和酒精依舊可能在體內碰頭，導致藥效失衡或副作用加劇，嚴重可能導致休克。

洪正憲19日在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」中發文，指出經常聽到病人和他說「藥師，我有喝酒，不過放心啦，我都有和藥物錯開兩小時！」這句話聽起來安心，但其實是一個錯誤的迷思。

洪正憲說明，藥物進到體內後，不會馬上消失，而是經過吸收、分布、代謝、排泄，可能停留數小時甚至數天。酒精同樣需要肝臟分解，酒精在體內的半衰期一般為4-5小時。換句話說，就算「錯開」服用，藥物和酒精依舊可能在體內碰頭，導致藥效失衡或副作用加劇。

對此，洪正憲列出4種碰到酒精很危險的藥物，其中最嚴重的還可能會引發休克，請民眾務必避免，如下：

1.鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥

酒精會進一步抑制中樞神經，嗜睡、頭暈、反應遲鈍會「加倍」，嚴重甚至可能呼吸抑制、昏迷。

2.止痛藥

普拿疼（acetaminophen）遇上酒精，容易增加肝損傷；NSAIDs（非類固醇抗發炎藥），如布洛芬（ibuprofen）搭配酒精，則會大幅提高胃潰瘍與出血風險。

3.慢性病藥物

酒精合併降血糖藥，可能造成嚴重低血糖；和抗凝血劑，如華法林（warfarin）一起，則顯著提高出血風險。

4.抗生素

像metronidazole（甲硝唑）或部分頭孢菌素，與酒精併用會出現嚴重的「類戒酒反應」，像臉潮紅、心悸、噁心嘔吐，甚至可能休克。

至於服藥過後，到底應該間隔多久才可以飲酒呢？洪正憲說，一般建議至少間隔12小時以上，才能讓酒精大致代謝掉，但是某些藥物，例如disulfiram（戒酒發泡錠）停藥後兩週內喝酒都可能引發嚴重反映。

最後，洪正憲提醒，酒精和藥物的交互作用比想像中危險，一杯酒不只可能讓藥效大打折扣，更可能放大副作用，甚至是危及生命。最安全的原則就是，用藥期間避免飲酒，若真的有飲酒習慣，一定要告訴醫師或藥師，請專業人員幫忙評估，正確用藥、謹慎避酒，才能守護健康。

