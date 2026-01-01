吃藥族注意！秋冬盛產的「這種水果」千萬別碰，嚴重恐中毒危及性命

秋冬常見的葡萄柚，酸甜多汁、富含維生素C，是不少人愛吃的水果之一。不過，對正在服藥的人來說，葡萄柚卻可能帶來風險。若在用藥期間食用，有可能影響藥物代謝，甚至導致藥物濃度過高，出現中毒情況，嚴重時需就醫處理。

葡萄柚為何會影響藥效？

關鍵在於體內負責代謝藥物的CYP3A4酶。這種酶負責分解藥物，讓藥效維持在安全範圍內。葡萄柚中含有的呋喃香豆素與黃酮類化合物，會抑制這種酶的作用，使藥物無法正常代謝。

當藥物分解速度變慢，血液中的藥物濃度就可能升高，原本正常的劑量，效果卻可能被放大，增加副作用風險。以降血壓藥為例，可能出現血壓過低、暈眩；降血脂藥則可能造成橫紋肌溶解症，影響肝腎功能，嚴重時甚至有生命危險。需要注意的是，葡萄柚的影響並非短暫，抑制效果可持續24至72小時，即使隔天再吃藥，風險仍然存在。

哪些藥物要特別注意？

正在服用部分降血壓藥、史塔汀類降血脂藥、抗心律不整藥物、器官移植後的抗排斥藥、鎮靜安眠藥，以及部分抗癌標靶藥物的人，都應避免食用葡萄柚。早在1991年，《柳葉刀》期刊就曾指出，葡萄柚汁會使某些降血壓藥物在體內的濃度增加2至4倍，導致血壓過度下降。

常見迷思一次說清楚

不少人以為「少量吃應該沒關係」，但即使只有一小杯約200ml的葡萄柚汁，也可能產生抑制作用，風險難以預測。也有人認為只要錯開時間食用就安全，但由於影響可持續數天，單純拉開時間並無法完全避免。更不建議刻意用葡萄柚來「加強藥效」，這樣可能導致治療失控或急性中毒。

至於其他柑橘類水果，像是甜橙、蜜柑、砂糖橘等，相關風險較低，可適量食用；但柚子、萊姆、檸檬仍建議在服藥期間避免。

用藥期間，飲食細節同樣重要。若不確定手上的藥物是否會和葡萄柚產生交互作用，最保險的做法是諮詢醫師或藥師，並仔細閱讀藥品說明，避免因一時疏忽影響健康。

