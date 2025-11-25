吃藥終於尿乾淨了⋯變逆行性射精超崩潰！中年男「攝護腺拉開手術」有解

記者林昱孜／台南報導

55歲陳先生長期受到排尿不順、解尿不乾淨及尿流變弱等症狀困擾，吃藥後出現逆行性射精副作用。（示意圖／Pixabay）

55歲陳先生長期受到排尿不順、解尿不乾淨及尿流變弱等症狀困擾不已，前往奇美醫院泌尿外科就診，經診斷發現個案攝護腺體積達50cc，屬於「良性前列腺肥大」，經藥物治療改善排尿，但卻出現逆行性射精與鼻塞等副作用，調整藥物後仍無法改善，因此選擇接受微創的「攝護腺拉開手術」，術後排尿順暢、性功能亦得以保留。

醫師林才揚指出，可藉由「攝護腺拉開手術」改善問題。（圖／奇美醫院提供）

收治個案的醫師林才揚指出，攝護腺肥大為中老年男性常見疾病，50歲以上族群有逾半數受到影響，傳統手術可能造成出血、射精功能受損等副作用，「攝護腺拉開手術」成為介於藥物與傳統手術之間的新選擇，不需切除組織，只需植入永久性裝置，將肥大的攝護腺葉向兩側牽開，擴大尿道通道，過程約10至30分鐘即可完成，且能保留射精與勃起功能。

此微創手術特別適合攝護腺體積中等、藥物治療效果不佳，或因共病無法停用抗凝血劑而不適合傳統手術的病人。林才揚提醒，若出現頻尿、夜尿或排尿困難，應及早求醫，由專業醫師評估最適合的治療方式，並定期進行攝護腺癌篩檢，以維持健康與生活品質。

