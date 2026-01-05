吃藥血壓仍忽高忽低？醫：「地中海飲食」啟動血管修復

不少高血壓患者規律服藥，血壓卻還是忽高忽低。台灣個人化醫療學會理事長張家銘指出，血壓問題往往不在於藥量，而是血管長期處於發炎與氧化壓力高的狀態。

根據2025年發表在《國際高血壓期刊》（International Journal of Hypertension）的研究指出，高血壓治療逐漸從「壓低數字」，轉向「修復血管功能」，改善血管健康，才能從根本降低心血管風險。另外，地中海飲食不僅能讓血管放鬆，還能減緩發炎，修復血管的能力甚至不輸第一線藥物。

高血壓治療從單純降壓 轉向修復血管

張家銘指出，從分子醫學角度來看，高血壓不只是數字問題，管內皮細胞長期被發炎、自由基攻擊之下失去彈性，即使服用再多的降壓藥，也只能短暫控制數值，難以真正穩定血壓。研究指出，高血壓治療逐漸從從單純降壓，轉向修復血管。改善血管健康，才能從根本降低心血管風險。

至於血管是否能順利擴張，取決於一氧化氮（Nitric Oxide）的生成。張家銘指出，現代人長期處於高壓、常吃高糖、高精製食物或是睡眠不足，會提高氧化壓力、消耗一氧化氮，使血管持續收縮。高血壓往往反映的是血管被發炎、氧化「卡住」，而非單純數值異常。

地中海飲食啟動分子修復 效果接近一線降壓藥

吃對飲食，血壓下降的幅度不亞於第一線降壓藥的效果。很多人一聽到地中海飲食，第一反應就是「清淡、沒什麼油、像吃草一樣」。不過在西班牙經典研究PREDIMED試驗中，研究人員將本來就屬於高心血管風險的族群，分成不同飲食方式，追蹤將近5年。其中，採取地中海飲食、尤其是每天固定使用橄欖油的人，收縮壓平均下降了大約6.9毫米汞柱，效果接近部分第一線降壓藥。

研究還顯示，收縮壓每下降2毫米汞柱，可降低7％至10％的中風風險，同時降低心血管死亡風險。而且地中海飲食富含多酚與22碳6烯酸，可重新啟動血管內皮型一氧化氮合成酶（endothelial nitric oxide synthase），幫助血管恢復放鬆能力，同時啟動抗氧化路徑，清除自由基。

腸道菌影響血壓 調整飲食才能長久穩定

近年醫學界更發現，腸道菌透過膳食纖維產生的短鏈脂肪酸，會刺激血管上的G蛋白偶聯受體41與43，影響血管張力與發炎反應。張家銘指出，血壓不僅受到腦袋與神經調控，也「聽從」腸道指揮，顯示飲食結構的重要性。

張家銘指出，橄欖油裡的多酚，還有魚類脂肪酸的代謝物，能抑制血管張力素轉化酶，同時提升血管張力素轉化酶二的表現，讓血管從過度收縮回到平衡狀態。強調並非是為了取代藥物，而是透過正確生活型態輔助，讓身體重新找回自我調節能力，才能達到長久穩定的血壓控制。

另外，地中海飲食中的蒜素、木犀草素等成分，可以抑制NLRP3發炎小體，讓血管從長期警戒的狀態慢慢拉回。專家強調，並非是為了取代藥物，而是透過正確生活型態輔助，讓身體重新找回自我調節能力，「血壓不是被壓下來的，是被照顧回來的。」透過正確飲食讓身體恢復自我調節能力，才能達到長久穩定的血壓控制。