吃藥、補營養都沒用？醫曝：自律神經平衡關鍵在心理調適

營養功能醫學專家劉博仁分享門診觀察，自律神經失調患者常出現失眠、心悸、腸胃不適、反覆發炎及情緒起伏等症狀，但真正讓自律神經回到平衡的關鍵，往往不只是藥物或營養補充，而是一種心理層面的修煉。

真正讓自律神經回到平衡的關鍵，往往不只是藥物或營養補充，而是一種心理層面的修煉。（示意圖／pxhere）

劉博仁在臉書提到，門診中有兩位讓他印象深刻的病人，一位長期發炎指數偏高，無論怎麼調整飲食、補充營養，效果總是有限；另一位則是自律神經失調多年，睡眠斷斷續續，身體像隨時拉緊的弦。面對這兩位病人，他沒有多開藥，而是很誠懇地告訴他們「你現在抓得太緊了」。

劉博仁表示，工作上的責任、家庭的期待、對自己的要求，甚至對健康的焦慮，像一層一層的繩索，把神經系統綁得動彈不得。他請病人試著做一件事，不是馬上放下，而是先「看淡」。他強調，看淡不代表不努力，放下也不是不負責，而是學會在該用力的時候用力，在該鬆手的時候鬆手。

劉博仁請病人試著做一件事，不是馬上放下，而是先「看淡」。（示意圖／Pixabay）

劉博仁指出，短短一段時間後，病人回診時告訴他「醫師，我好像真的比較不緊繃了」，檢查結果也誠實地反映出來，發炎指數下降了，症狀也緩和了。他認為這並不是巧合，當長期處在「非得怎樣不可」、「我不能失敗」、「我一定要撐住」的狀態，交感神經就會一直踩著油門。

劉博仁解釋，而放下執著的那一刻，就是副交感神經開始工作的一刻，身體其實一直在等待一句話「沒關係，我可以慢一點」。他表示，自律神經的調整像一門功夫，需要反覆練習、溫柔對待自己。他建議，如果最近覺得累，不妨從一件小事開始，對一個放不下的念頭說一句「我先放過你」。

