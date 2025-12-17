唐勝一

太陽高照，晌午氣溫臨近三十度。婷婷衣著單薄，穿件連衣裙就出門了。

她剛到公車候車亭，1路車就開了過來。她沒有停步，咚咚咚地往公車走去，離車門口約一步時，不料被一名匆匆趕來的漢子撞上。“啊——”她驚叫的同時，發現漢子手上拿著的兩塊西瓜碰撞到自己的胸口，胸前潔白的連衣裙上被瓜瓤染得一片鮮紅。“你瞎了眼啊？你看給弄的。”“對不起，美女。我賠你20元錢，你去乾洗吧。”“我還得去閨蜜家呐。”漢子從褲兜裏掏出幾張紙巾遞上:“你擦擦吧。”婷婷滿臉火氣:“哼，你就不能幫擦擦？”漢子沒有多說，用紙巾往美女胸前擦來擦去。這情景引來旁人詫異的眼神。一位小夥子附著漢子的耳邊低聲說:“哥，你剛剛占了大便宜啦，沒把美女那兩座山峰揉軟吧？”

婷婷上車坐定，習慣性地脫下一只鞋子，蹺上二郎腿，讓脫了鞋的那只腳放鬆放鬆。此刻因心情不好，沒把鞋子放到座位底下，鞋子隨車搖晃，晃到車廂過道上。車到另一站，一個小夥子上得車來，行走眼沒朝下看，一腳將鞋子絆走開。小夥子忙著撿拾起這只高跟鞋，悄悄放到美女座位前。美女發現了，瞪著眼說:“把我的鞋都絆走了，就不曉得給我穿上。”小夥子一瞥美女鮮嫩漂亮的臉蛋兒，巴不得連連點頭:“好好好，我幫美女穿。”穿鞋過程中，小夥子慢悠悠的，把美女的香腳是摸了又摸。穿好後，小夥子得了便宜還賣乖。他笑笑說:“很榮幸能給美女穿鞋，要是沒猜錯的話，我是除了你男朋友外，第二個幫你穿鞋的男人。希望你不能再有第三個，免得第三者插足。”經他這麼一說，車廂裏爆發出哄堂的笑聲。而婷婷滿臉通紅，趕緊埋下頭去。

禍不單行今日行了。婷婷想，再也不會發生意外了吧。進到閨蜜的社區，她不禁哼唱著《愛你那麼多也沒有用》的流行歌兒，避著太陽靠牆根行走，咋知“嘩啦”一聲，禍從天降，兜頭遭水澆，臭烘烘的，細看是糞水。“誰他媽的往下倒臭水啊？”4樓窗口探出個腦袋:“不好意思，我靠牆壁倒的，你咋走牆根邊嘛？”“你看你，倒得我滿頭滿身是臭水，你眼瞎啊！”她罵罵咧咧上樓去，敲開4樓房門，氣混混地問:“誰倒的？”穿著白襯衫的小哥說:“是我，下水管堵了，正在修。不知你靠牆根走，倒水讓你撞上了。不好意思，我向美女賠禮道歉。”“沒那麼巧吧？就這麼簡單一句不好意思。”她說著的同時，沖過去將小哥緊緊抱住，將頭頂上的污水髒物往小哥臉上蹭，把胸前的污水髒物往小哥襯衫上印，弄得小哥都懵了。

5樓的閨蜜聽到吵鬧聲，匆匆趕到4樓，見狀一把拉開她:“婷婷，你幹嘛？”婷婷回話說:“他往樓下潑糞水潑臭了我一身，我也要把他的一身弄臭。”

“嗨——，不能這樣。”閨蜜拽住婷婷往5樓去，叫她洗澡換好衣服。她從衛生間出來時，閨蜜給她講:“婷婷，我們是女人，好多跟男人發生意外事情是不想吃虧上當的，往往實施不當報復時，就讓男人占了大便宜。”“啊——，你是說我今天的報復事兒，都吃虧上當了？”閨蜜用手指指她的腦袋:“你自個想想吧。”