吃蛋預防失智症！降47％風險 關鍵成分曝光 5種人可一天3顆
《營養學期刊》研究發現，每周食用一顆以上的雞蛋有助於降低老年人罹患阿茲海默症、失智症的風險。這項研究透過分析1024名老年人的飲食習慣和健康狀況，探討了雞蛋攝取量與阿茲海默症發病率之間的關聯。營養師陳琇雯表示，雞蛋中含有豐富的膽鹼和Omega-3脂肪酸，對維護腦部健康有益，是值得推薦的護腦食物。
每周吃雞蛋降低阿茲海默症風險
該研究使用改良的哈佛半定量食物頻率問卷收集飲食評估資料，並以Cox比例風險迴歸模型分析雞蛋攝取量與阿茲海默症失智症風險之間的關聯。結果顯示，每周食用雞蛋>1顆及每周食用雞蛋≥2顆皆與阿茲海默症失智症風險降低相關。發病風險可降低約47%。
雞蛋的膽鹼對腦部健康有益
對578名已故參與者的腦部屍檢結果進行分析，也發現每周攝入>1個雞蛋和每周攝入≥2個雞蛋與腦部阿茲海默症病變風險降低相關。經常食用雞蛋的人，其大腦內的異常蛋白質如「β-澱粉狀蛋白」和「Tau蛋白」的累積較少。研究團隊認為關鍵可能是雞蛋裡的「膽鹼」這種營養素。
營養師建議適量攝取雞蛋護腦
營養師陳琇雯表示，雞蛋含有豐富的卵磷脂、葉黃素、玉米黃素等護腦營養素，是兒童腦部發育的重要材料，也可活化成人思緒。她建議孕婦、哺乳期間、腦力工作者、大量思考者、中壯年之後都要補充雞蛋，可超前布署、預防失智症，一天吃三顆蛋是可以接受的範圍。此外，雞蛋屬於相對低碳的綠色食物，攝取雞蛋也有助於環境永續。
均衡飲食與烹調方式是預防失智的關鍵
陳琇雯提醒，阿茲海默症是一種綜合性腦部疾病，會廣泛影響認知、語言、行為等。預防失智除了攝取護腦食物如雞蛋之外，各式禽類的蛋也都有膽鹼，不過海鮮類蛋的膽鹼相對較少、膽固醇較高；肝臟類也有膽鹼、豬牛雞魚等原態蛋白質和豆製品也都有膽鹼。
此外，護腦好油也不可少，例如深海魚的DHA、EPA和堅果等。烹調方式也很重要，避免食用過度加工、高溫烹調的肉類。採用地中海式飲食、麥德飲食等偏生冷、溫食的飲食模式，才有助於維護腦部健康，延緩失智症的發生。
減少加工肉類攝取
她提醒，過度加工、高溫烹調的肉類，如牛肉乾等，會在身體代謝後產生有害物質，成為傷害腦部的來源。應減少攝取頻率，多選擇新鮮的烹調方式，且避免食用隔夜、反覆加熱的蛋白質食物。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源．諮詢專家／營養學期刊．陳琇雯營養師
寒流一來關節就痛 快吃4食物鞏固骨骼！還有4食物是傷骨地雷
維生素B群「這時吃」更好吸收還能緩腸胃不適！買保健品注意3點CP值更高
淺眠、容易醒，和深層睡眠不足有什麼關係？醫師解析睡不好的8原因
