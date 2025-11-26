吃蝦子、龍蝦就癢？竟然跟塵蟎有關！過敏真相一次看懂

吃蝦子過敏，可能源自與塵蟎交叉反應，非單純的食物過敏。

不少家長或民眾會發現，孩子或自己吃蝦、龍蝦後會全身發癢，甚至鼻子、皮膚或腸胃出現症狀，很多人以為只是對海鮮過敏，營養功能醫學醫師劉博仁提到，其實背後可能有更複雜的原因。

甲殼類過敏不只蝦子

甲殼類包括蝦、螃蟹、龍蝦、小龍蝦等。這些食物含有一種叫原肌球蛋白的蛋白質，只要免疫系統認得它，吃哪種都可能引發過敏。不同甲殼類的原肌球蛋白稍有差異，因此有人只對蝦子過敏，也有人蝦、龍蝦都過敏。

為什麼蝦子過敏的人也會對塵蟎過敏？

臨床上常見蝦子過敏，同時對塵蟎過敏的情況。原因在於：塵蟎的主要過敏原 Der p 10，與蝦子的原肌球蛋白結構高達70到80%相似度，免疫系統容易交叉反應。因此控制塵蟎，也能間接穩定食物過敏。

組織胺中毒≠過敏

有些人吃海鮮後臉紅、頭暈、嘴麻，以為自己過敏，可能是另一回事，是組織胺中毒。魚蝦不新鮮時，細菌會把組氨酸轉化成大量組織胺，即使加熱、冷凍也破壞不了。除了海鮮，發酵食品起司、泡菜、醬油以及酒精、番茄、草莓等，也可能增加組織胺負擔。

檢測與控制過敏的重要性

完整的IgE過敏原檢測，能幫助找出真正原因，針對性控制過敏源，改善鼻子、皮膚、腸胃、疲倦甚至免疫狀態。劉博仁醫師提醒：「過敏不是你的錯，而是身體的訊號。聽懂它，才能更健康。」

