吃西瓜出人命！為了搶贏「一份大薯」巴西男參加比賽當眾噎死 妻子全程目睹

巴西一名男子在比賽吃西瓜時，不幸噎死，妻子在旁全程目睹。（示意圖，由AI生成）

巴西聖保羅一間高級度假村驚傳駭人意外！一名37歲男子在參加度假村舉辦的「吃西瓜比賽」時，為了贏得獎品竟然不慎噎住。儘管現場遊客極力搶救，男子最終仍不幸在妻子面前窒息身亡。事後家屬痛批度假村缺乏緊急醫療應對，更爆出比賽的獎品竟然僅是一份「炸薯條」，引發外界對於主辦單位安全意識的強烈質疑。

一塊西瓜竟成命喪原因

根據《每日郵報》報導，事件發生在12月11日下午。37歲的死者塞拉索馬（Carlos Cerasomma）是4個孩子的父親，當時他正與另外5名遊客競爭，挑戰不用手、以最快速度吃完長桌上的西瓜。

廣告 廣告

據目擊者描述，比賽開始後不久，塞拉索馬就出現異狀，隨即失去反應倒在桌上。然而現場工作人員竟當場大聲尖叫，詢問現場遊客「有沒有人會哈姆立克急救法？」場面一度陷入混亂。

救難空窗25分鐘！度假村遭指控：完全沒醫療團隊

死者妻子金柏莉（Kimberly Santos）悲憤表示，儘管現場有一名身為醫生的遊客挺身而出，與眾人輪流進行CPR，但消防隊卻在事發後25分鐘才抵達現場。

金柏莉痛批，這項活動涉及進食競賽，主辦單位卻沒有在場配置任何專業醫療團隊；且桌子高度對180公分高的丈夫來說太過低矮，強迫他以危險姿勢進食。她更揭露，現場雖有護士趕到，卻完全沒有採取任何急救程序，救護效率令人心寒。

為了薯條丟命？遺孀擬提告討公道

根據當地媒體報導，這場致命比賽的優勝獎品，竟然只是一份「炸薯條」。塞拉索馬被送往急診室後宣告不治，死因為氣道阻塞導致的物理性窒息。

度假村事後發表聲明，宣稱當下已將遊客「活著送醫」，並承諾會對家屬提供支持與隱私保護。但家屬完全無法接受此說法，金柏莉強調，為了釐清真相並讓相關負責人承擔責任，她已準備採取法律行動，不讓丈夫白白犧牲。

更多鏡週刊報導

「把12月欠的冬天吐還給大家」 粉專曝：北部跨年冷到想飆罵

曹西平遺產能全留給乾兒子？ 律師：沒做「這件事」4兄弟可分走財產

張美阿嬤農場鬧雙胞？攔車騙「我們搬家了」 業者兩度公告還原真相