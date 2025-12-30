吃西瓜出人命！37歲四寶爸挑戰「吃西瓜比賽」…妻兒面前活活噎死

國際中心／吳泊萱報導

巴西發生離奇命案，一名37歲四寶爸卡洛斯（Carlos Cerasomma）在當地一處度假村參加吃西瓜挑戰時，不慎噎住，導致他在妻子面前活活噎死。事後妻子傷心指控，比賽現場沒有緊急醫療團隊，丈夫在地上躺了30分鐘才等到救護車，認為渡假村應該對丈夫的死負責，不排除將對業者提告。

綜合外媒報導，開設IT維修公司的四寶爸卡洛斯（37歲），帶著妻兒前往聖保羅州聖佩德羅鎮一處渡假村參加一種名為「Boca de Melancia」遊戲（英文稱 Watermelon Mouth）。參賽者必須彎腰從矮桌上快速吃掉西瓜，且全程不能用手。

卡洛斯的妻子表示，當時一名工作人員前來提醒卡洛斯，已經吃到只剩最後一塊西瓜時，發現卡洛斯趴倒在桌上，已經沒有反應，但活動現場沒有緊急醫療團隊，工作人員也不知所措，是其他客人幫卡洛斯急救，而卡洛斯在地上躺了30分鐘才被送醫，最終不治，死因是氣管阻塞導致窒息。

事後卡洛斯的妻子指控渡假村使用的矮桌太低，導致身高180公分的丈夫被迫處於危險姿勢，不排除採取法律計畫，追究相關責任人。

渡假村則發聲明否認指控，強調意外發生當下，就有受過訓練的專業人員提供急救，並使用了相關設備，也撥打了緊急服務電話，將靜待正式調查結果出爐。目前全案仍在調查中。

