吃西瓜反症的政治王祿仔仙 謝龍介

國民黨立委謝龍介。（圖：謝龍介提供）

2026縣市長大選倒數一年，在所有台南市長民調中全數落後的國民黨立委謝龍介，最近卻在直播中替民進黨立委林俊憲「造勢」，大談他「民調在上升」、「與陳亭妃距離縮短」，甚至還搬出賴清德總統2028的「大盤布局」來背書，聲稱賴總統的首選是林俊憲、第二選項是自己，問題是一個藍營的戰將，爲何搶著當綠營的軍師？





事實上，謝龍介近來的言論，早已超越藍綠的界線，而且帶著明顯的操作意圖。當民進黨初選民調即將展開，他刻意對準陳亭妃開砲，暗示她是賴清德「不信任的對象」，再用所謂「A＋、A－、B等級」的分類去挑撥綠營內部，營造「賴挺林、棄妃」的印象。這套話術不僅粗糙，也明顯是心理戰：先製造分裂，再從中漁利。

廣告 廣告





更諷刺的是，謝龍介過去早與林俊憲「同框」直播談笑風生多次，如今謝龍介乾脆「不演了」。說穿了，一位立場鮮明的國民黨戰將，若真為民進黨初選操心，不是背骨，就是別有用心。這種「友誼牌」只是戰術偽裝，目的是混淆敵我、瓦解對手的內部團結。





政壇向來不乏「嘴炮型」人物，而謝龍介更像是「王祿仔仙」，顛倒是非、慣性亂講，擅長用戲謔語氣包裝政治操作。他的邏輯向來錯亂，只求效果：只要能引起媒體關注、撩動對手情緒，就算內容胡扯也無妨。這次，他照樣出招，用民進黨內鬥的劇本當自己的選戰武器。





但這一招能撼動陳亭妃嗎？從她在臉書上強硬反擊、直指「謝龍介不演了、露出馬腳」，可見她早已洞悉對方意圖。當一個藍營對手公開「指導」介入綠營初選，民進黨若還上當，那才真是中了計。謝龍介怕的，不是林俊憲輸，而是陳亭妃贏，因為那將是他個人對決陳亭妃的「六連敗夢魘」。





所以，謝龍介挺林俊憲嗎？NO！挑撥離間，打倒民進黨，才是他真正的目的！