吃西瓜反症的政治王祿仔仙 謝龍介
2026縣市長大選倒數一年，在所有台南市長民調中全數落後的國民黨立委謝龍介，最近卻在直播中替民進黨立委林俊憲「造勢」，大談他「民調在上升」、「與陳亭妃距離縮短」，甚至還搬出賴清德總統2028的「大盤布局」來背書，聲稱賴總統的首選是林俊憲、第二選項是自己，問題是一個藍營的戰將，爲何搶著當綠營的軍師？
事實上，謝龍介近來的言論，早已超越藍綠的界線，而且帶著明顯的操作意圖。當民進黨初選民調即將展開，他刻意對準陳亭妃開砲，暗示她是賴清德「不信任的對象」，再用所謂「A＋、A－、B等級」的分類去挑撥綠營內部，營造「賴挺林、棄妃」的印象。這套話術不僅粗糙，也明顯是心理戰：先製造分裂，再從中漁利。
更諷刺的是，謝龍介過去早與林俊憲「同框」直播談笑風生多次，如今謝龍介乾脆「不演了」。說穿了，一位立場鮮明的國民黨戰將，若真為民進黨初選操心，不是背骨，就是別有用心。這種「友誼牌」只是戰術偽裝，目的是混淆敵我、瓦解對手的內部團結。
政壇向來不乏「嘴炮型」人物，而謝龍介更像是「王祿仔仙」，顛倒是非、慣性亂講，擅長用戲謔語氣包裝政治操作。他的邏輯向來錯亂，只求效果：只要能引起媒體關注、撩動對手情緒，就算內容胡扯也無妨。這次，他照樣出招，用民進黨內鬥的劇本當自己的選戰武器。
但這一招能撼動陳亭妃嗎？從她在臉書上強硬反擊、直指「謝龍介不演了、露出馬腳」，可見她早已洞悉對方意圖。當一個藍營對手公開「指導」介入綠營初選，民進黨若還上當，那才真是中了計。謝龍介怕的，不是林俊憲輸，而是陳亭妃贏，因為那將是他個人對決陳亭妃的「六連敗夢魘」。
所以，謝龍介挺林俊憲嗎？NO！挑撥離間，打倒民進黨，才是他真正的目的！
其他人也在看
鄉民監察院／陳以信拚台南喊撥亂反正謝寒冰直呼太怪 徐巧芯籲快初選因綠策略多很邪門
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導2026台南市長選舉，國民黨除立委謝龍介外，前立委陳以信也表態將參與角逐。資深媒體人謝寒冰今（29）日說，台南這局民進黨...FTNN新聞網 ・ 1 天前
總統「台南市長」第2屬意非陳亭妃？ 謝龍介：是我
國民黨立委謝龍介日前公開表示，總統賴清德對於2026年台南市長選舉的首選人選為民進黨立委林俊憲，第二選項則是謝龍介本人，而非民進黨立委陳亭妃，理由是賴清德擔心若將兵權交給陳亭妃，2028年可能遭到背叛而大失血。這番言論立即引發政壇波瀾，陳亭妃憤怒指責謝龍介介入民進黨內部選舉，而林俊憲則對此說法表示聽不太懂，整起事件展現了台南市長選戰提前開打的政治角力。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
林俊憲支持度持續上升？陳亭妃轟謝龍介介選：不演了是在怕什麼
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委陳亭妃、林俊憲積極爭取台南市長提名，預計在明年1月進行初選民調。對此，有望代表國民黨參選的立委謝龍介日前表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
糗！謝龍介質詢烏龍錯認官員 綠委群起嘲諷：問政反指標、丟臉
[Newtalk新聞] 立法院內政委員會今（29）日就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專案報告。國民黨立委謝龍介質詢時，錯把海委會主委管碧玲誤認成內政部長劉世芳，鬧出質詢烏龍笑話。對此，民進黨立委郭國文開酸，在國會表現真的丟臉丟到家，還是去演布袋戲比較適合。另外，綠委吳思瑤也批評，謝龍介是國會問政反指標。 郭國文指出，質詢率最後一名的謝龍介，來問政也只是把質詢台當自己直播間，劈頭就狂罵官員，講他自己的政治內容。結果，尷尬了，罵一輪內政部長劉世芳，結果台上的其實是海委會管碧玲主委。 他接著說，還記得先前謝龍介跟我選立委時的文旦烏龍事件，已經荒謬至極；如今當上立委，再次烏龍搞錯人，因為謝就是這麼不認真。質詢台是問政的重要手段，但謝龍介上台都像在搞直播，先前說要徹查烏山頭水庫，結果缺席關鍵質詢，真的只會出一張嘴！ 吳思瑤也認為，今天謝龍介質詢影片成了國會經典，大家也許覺得可笑，「但我卻笑不出來」。立委質詢「文不對題」屢見不鮮，但「認不對人」卻是前所未見。劉世芳部長跟管碧玲主委都不是新面孔，在內閣知名度也都算高，表現可圈可點，只要關心政治的，不會有人搞錯。謝龍介當立委一年半、新頭殼 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 3 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前