吃豆腐？宏都拉斯官方帳冊驚見China Taiwan

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▲宏都拉斯議員提案徹查中資企業，議長贊布拉諾（Tomás Zambrano）（圖）則表態願意與台灣恢復外交關係。（圖／路透社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 宏都拉斯2023年3月與台灣結束超過80年邦誼，轉而與中國建交，當時宏國政府宣稱盼從北京取得更多經濟支持與貸款。不過，和台灣斷交2年多後，宏都拉斯不僅未明顯享受到中國承諾的經貿利益，反而傳出本土產業遭廉價中國商品與中資商店衝擊，如今更被發現，官方外債帳冊中仍列有高達4.225億美元、約新台幣133.4億元的對台債務，且債權人還列為「China（Taiwan）」，明顯吃台灣豆腐。

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根據宏都拉斯財政部（SEFIN）最新官方外債帳冊，在外部雙邊債務欄位中，債權人第一行標註為「China（Taiwan）」，金額為4.225億美元。雖然帳面名稱將台灣列在「China」之下，引發外界批評是「吃台灣豆腐」，但從債務來源與實質關係來看，這筆款項仍是宏都拉斯在與台灣邦交期間所累積的對台債務，並不因宏國改與北京建交而消失，實際債權人仍是台灣。

中資企業大舉入駐 議員提案徹查

此外，宏都拉斯近來也因對中關係引發內部反彈。根據當地媒體報導，宏國國會已通過議員培瑞茲（Mario Pérez）提案，要求稅務、海關、移民、中央銀行及經濟發展等機構，全面清查與中國公民有關企業在稅務、進口、移民身分、外匯流向及商品品質等方面是否合規，並加強監管中國企業與中資商店的營運狀況。相關單位將檢視中國企業是否依法納稅、遵守勞動與商業規範，以及是否涉及不公平競爭或異常資金流動等問題。

宏國政治人物頻喊和台灣復交 林佳龍：態度開放

對於宏都拉斯是否有機會恢復與台灣關係，外交部長林佳龍5月初曾表示，如同宏國總統阿斯夫拉選前所言，宏都拉斯與台灣的關係「可以說是比跟中國的關係好上100倍」，面對台、宏關係發展，台灣始終保持開放態度。

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