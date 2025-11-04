吃豬粉腸有石頭！ 民眾崩潰疑沒洗乾淨 衛生局上門稽查

近日，高雄市一名郭小姐在苓雅區購買的粉腸中發現石頭，引起食品安全關注。這位消費者在第二次光顧位於光華夜市的麵食滷味店時，將食物外帶回家食用，卻意外咬到多顆黑色石頭。此事件促使高雄市衛生局立即展開稽查，並揭露業界可能存在利用小石頭清洗豬腸的做法。專家指出，即使石頭來自上游供應商，店家在販售前未做最終檢查仍難辭其咎。

郭小姐在苓雅區買了一份粉腸，沒想到回家後咬下，才發現咬到石頭，懷疑是店家沒有洗乾淨（圖／民眾提供）

這位郭姓消費者表示，她在咬下第一口粉腸時就感覺到硬物，吐出後發現是一顆石頭。更令人驚訝的是，在一份約十塊的粉腸中，她至少發現了三顆石頭。郭小姐懷疑可能是店家在處理過程中沒有徹底清洗就直接烹煮，或是豬隻在進食時誤食了石頭。

事發店家位於高雄苓雅區光華夜市內，主要銷售各式古早味麵食和滷味小菜，營業時間從下午5點至凌晨5點，主要服務晚餐和消夜客群。郭小姐第一次在該店內用餐感覺良好，但第二次外帶回家品嘗時卻遇到這種情況。

接獲通報後，高雄市衛生局人員迅速前往該店進行稽查。由於郭小姐是將食物外帶回家後才發現問題，店家一度質疑是否確實為其產品所致。然而，店家也承認他們使用的粉腸屬於半成品。店家人員解釋，他們在烹煮前會檢查食材，確保沒有硬物才會進行烹調。

接獲通報後，高雄市衛生局人員迅速前往該店進行稽查。（圖／TVBS）

值得注意的是，台中市日前也曾發生類似事件，有消費者在食用豬血大腸湯時吃到五六顆小石頭，差點導致牙齒受損。經調查發現，業界確實存在將小石頭塞入粉腸進行清洗的做法。

針對此事件，衛生局已採集樣本進行化驗。專家強調，無論檢驗結果如何，若上游廠商未清洗乾淨，而店家在銷售前未做最後確認，仍需對此事件負責。

