吃豬肉了！陳時中曬照：本土清零、「豬」事大吉

健保補充保費改採年結算，連日來引發外界議論，認為是變相漲保費，反彈聲浪不斷。健保財務困難，一般保費牽動全民，調漲非易事，向資本利得收取的補充保費，也是依法行事。補充保費實施12年來，利息拆單、股利分月領以規避保費，早已是檯面上的事，此次修法不僅是開源，也是補漏，民眾因而多繳錢心有不快可以理解。但因民眾反彈，甚至擔心影響明年地方選舉，讓兼具公平的方案胎死腹中，將不利健保長遠發展，更非民眾之福。 人口老化、少子化，新藥、新科技研發，醫療支出陡線上升，健保財源是量出為入，開大門走大路就是調漲健保一般保費，唯每每觸及費率調漲，由於事關全民，在選舉政治氛圍干擾下，往往不了了之，或是健保首長下台來換，國內健保費率調漲，從來不是專業考量，一直受到政治莫大的干擾。

中時新聞網 ・ 1 天前