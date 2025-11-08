吃豬肉了！陳時中曬照：本土清零、「豬」事大吉
記者陳思妤／台北報導
台中爆發非洲豬瘟疫情，政委陳時中擔任中央前進應變所督導，對抗非洲豬瘟，歷經15天禁運禁宰管制，7日起解除限制。陳時中今（8）日也曬出吃豬肉的照片宣布，本土清零、「豬」事大吉，豬隻恢復拍賣第一天，市場價格堪稱平穩，農業部正持續監控中。
陳時中在社群平台表示，台灣非洲豬瘟疫情，經過十五天禁運禁宰管制，以及全面防疫感控，可以確定本土傳染斷鏈，達到本土清零。豬隻恢復拍賣第一天，市場價格堪稱平穩，農業部正持續監控中。
陳時中指出，針對豬隻飼養、販售的管理，相關單位也陸續提出精進措施，推動養豬產業升級，確保豬隻健康、肉品安全。
「台灣豬是國人的驕傲，需要我們共同來守護」，陳時中表示，這陣子市場上需要消化豬隻較多，請大家踴躍食用購買。
