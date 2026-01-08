吃貨要忙了！「所 SUO」台義混血料理登場，貓下去「民生早午餐」推全日早餐盤、咖啡無限續





冷冷的天，好需要來頓美味的料理療癒一下自己！近期又有好多美食新開店，無論是愜意來場早午餐，還是三五好友大啖火鍋通通都有，看完記得收藏，假日就約上朋友或另一伴一起開吃吧！

2026新開店：1.所 SUO

嵩 SUNG 姐妹品牌，打造台味義式料理美學

圖片來源：造咖編輯Taja

圖片來源：造咖編輯Taja

擁多個義式料理品牌的尊鴻餐飲集團，推出全新「所 SUO」，地點就位在台中勤美誠品、草悟道一帶，座落於文化與生活機能交織的街區之中；空間設計選用大地色系為主軸，結合木質肌理與水泥質感，呈現自與工業的完美平衡，並以勃艮第紅的卡座點綴其間，展現復古視覺張力，搭配簡約金屬框架燈具，充滿安全感與舒適度，讓人在忙碌生活中可以停下腳步享受生活。

圖片來源：造咖編輯Taja

餐點以「現代義大利麵」為主軸，將熟悉的台式靈魂花雕酒、烏魚子、脆皮五花豬等元素大膽拆解，揉合進義式料理中，品嘗得到其中的在地美味和精緻細膩。多款必吃的台味義式料理中，首推「現刨烏魚子．海味炸吻仔魚扁麵」，以干貝魚湯深邃的海味，與酥炸吻仔魚的焦香與現刨烏魚子的鹹鮮相互映襯，並以九層塔油在尾韻帶出清心草本芬芳，整體口感層次分明，完全不膩口。

圖片來源：造咖編輯Taja

超適合搭配酒的「油潑辣籽爆香魷魚」，以油潑辣籽與花椒勾勒出麻辣香氣，炸至外脆內嫩的魷魚，香氣爆棚；特別加入白芝麻與爆米香增添乾爽脆度，最後以檸檬清酸收尾，濃烈的重口味卻顯得輕盈而不膩。

圖片來源：造咖編輯Taja

甜點與飲品同樣呈現「台味轉化」的巧思，Gelato系列包含梨山青心烏龍與黃金桂花的「花落烏龍」，以及口感清爽酸香的「慢熟烏梅」；飲品部分則延續東方美人、紅烏龍、仙楂與蜜餞等，透過慕斯泡沫、冷萃與浸漬技術，將童年味道以創新方式呈現！

2026新開店：2.青花驕

火鍋+威士忌，大人味專屬料理超Chill

圖片來源：青花驕

圖片來源：青花驕

王品旗下人氣麻辣鍋「青花驕」，以經典青花椒麻辣鍋收穫大批粉絲，現在正式進駐一級美食戰區新光三越A11。此次推出「海陸驕宴四人套餐」，有經典青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋以及酸菜白肉鍋可任選一款，主菜則以「雙主餐＋客製肉盤」亮相，包含豪華海鮮拼盤加上F1日本頂級國產牛三拼，搭配彩蔬寶盒、特色川菜與滷味，以及火鍋必備三神器：老油條、排骨酥、海鮮腐皮。餐後甜點、飲品則有招牌必吃青花椒冰淇淋，澎派內容絕對是聚會首選。

圖片來源：造咖編輯Taja

圖片來源：造咖編輯Taja

這次更與The Dalmore大摩，聯名推出「驕韻品酩三享式」，以大摩雪莉三桶12年威士忌特有的暖香料、焦糖與柑橘調性，透過「品味純粹」、「冰飲優雅」與「甜蜜尾韻」三種吃法，讓大家體驗麻辣鍋與威士忌的風味疊加。「品味純粹」可將涮煮的牛三拼，滴上酒液品嚐，使肉脂層次更立體；「冰飲優雅」則將威士忌加入冰塊杯中品飲，可帶出青花椒與中藥湯底的層次；「甜蜜尾韻」則是在青花椒冰淇淋淋上三滴酒液與一滴青花椒油，呈現微醺又帶甜香的大人系甜點。

圖片來源：造咖編輯Taja

過年不想人擠人，也有年菜可選，「雙人繽紛宴」與「四人歡聚宴」兩種組合，分別提供7道及10道菜品，兩款皆可從青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋、驕香松露菌菇鍋、酸菜白肉鍋中擇一，並搭配特選板腱牛與豬梅花、必備副食+ 精選配料，另附青花驕特色綜合丸及火鍋必備老油條，並以秘製酸梅汁做為佐餐飲品，超豐富內容，讓年末團聚更有儀式感！





2026新開店：3.民生早午餐 by 貓下去

整日可吃的早餐盤，來場愜意老派約會

圖片來源：造咖編輯Taja

人氣餐酒館「貓下去敦北俱樂部」，接手双聖美式餐廳舊址，打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，結合飯店早餐、美式Daily的用餐情境與氛圍，提供全日西餐服務。用餐環境乘載舊日情懷，巧妙運用既存物件，融入更符合當代西餐場景的設計，堆疊空間的層次與溫度，柔和光線與木作弧形走廊創造的層次，像是回到飯店餐廳般熟悉的舒適親切，讓此地蛻變為一處既老派又新穎的餐廳。

圖片來源：造咖編輯Taja、貓下去

推薦必點「整天可以吃的經典早餐盤」，內容包含培根、蛋、沙拉、薯餅與特製沾醬，除經典荷包蛋、炒蛋、蛋捲外，還有脆蛋餅可選，延續台灣人經典早餐美味。

圖片來源：造咖編輯Taja

經典的義大利麵更不能錯過！「青醬雞肉麵」使用專屬訂製麵條，極Q耐吃不易爛，搭配京都水菜熬製而成的青醬，清爽不膩口。「紅酒牛肉焗烤飯」隔夜燉煮費時費工，也呼應品牌對和風洋食的熱愛。

圖片來源：造咖編輯Taja

美式經典菜色蔡包括「烤牛小排和玉米」、「民生炸雞」、「大蒜薯條」這裡都吃得到，其中「美式大鬆餅」更是必吃，特製比例煎得酥脆鬆軟，讓人忍不住一口接一口！

圖片來源：造咖編輯Taja

圖片來源：造咖編輯Taja

點心及飲品的部分，則攜手台南名店「蜷尾家」，多種霜淇淋口味可選，絕對能滿足大家。麵包精選台北天母老字號「全統西點麵包」的招牌品項，包括草莓煉乳土司、奶油餐包、鹽可頌、德國結、起司貝果、及大蒜麵包等，現烤的美味嚐了就知道。咖啡豆則是使用台南「St.1 Cafe' 一街咖啡 」獨家配方豆，提供全天都可免費續杯的美式，超適合要來愜意聊天、聚餐的人！





