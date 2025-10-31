吃起來不鹹但超傷腎！醫點名「7大食物」鈉含量超高：吐司竟上榜
你有沒有曾經過吃了一個正餐或點心後，感覺不是很鹹，但吃完之後口渴更、重頭腦昏沉沉想睡覺、鞋子變緊了、拼命跑廁所⋯小心你可能在不知不覺中踩中高鈉地雷，導致身體進入高滲透壓高血鈉狀態。《優活健康網》特摘此篇，由業診所腎臟科醫師洪永祥分享「7大隱藏版高鈉食物」，幫助民眾避開高鈉地雷。
大家比較知道的是長期吃太鹹處在高鈉狀態會導致高血壓、中風心臟病風險大增，更是造成台灣慢性腎衰竭洗腎的第二大因素，但是更恐怖讓你意想不到的是臨床上很多痛風、腎結石、骨質酥鬆、胃癌，連糖尿病、失智竟然都跟高血鈉息息相關，甚至會鹹死人。
2013年薪北蘆洲曾經發生一件駭人聽聞的伯母在奶粉中加鹽殺嬰事件，因為妯娌不合，多次將家中的食鹽、海鹽混摻奶粉內，沒想到造成女嬰死亡。
正常人體血鈉介於135～145mEq/L若人體血漿中鈉離子濃度高於145mEq/L時，便稱為高血鈉症，當人體發生高血鈉時其死亡率約為60～70％，發生高血鈉時，人體可能會出現心肌收縮力降低、心臟輸出量降低、不安、肌肉震顫、深部肌腱反射增強、嚴重時甚至出現昏迷死亡等情形。
3種變化代表吃太鹹
國人真的吃太鹹了，根據國健署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，即約6公克鹽；然而根據國民健康局的統計，國人成年男性平均每天會吃進4580毫克的鈉，超出建議攝取量的1.9倍；成年女性也超過1.5倍之多。
吃太鹹相信大家都會警惕但是最怕的是吃起來不鹹的高鈉食物，往往不小心就踩雷，今天就幫大家抓出隱藏版的高鈉地雷食物，幫大家聰明避開高鈉風暴。既然是隱藏版的高鈉食物地雷，顧名思義就是吃起來感覺不鹹但是卻是很鹹的食物，含鈉量超高的食物吃完之後，身體很快會出現以下3種變化，請觀察自己的身體保持警覺：
眼皮浮腫／襪子、鞋子穿起來變緊：鈉離子會吸水，鹽分攝取過量的人，最典型的症狀就是身體出現局部浮腫，朋友會說你眼皮泡泡的像是睜不開眼，另外常穿的襪子鞋子突然變緊了，或是明明人沒變胖，但戒指手錶怎麼變緊了，這都是鹽分吃太多的外表反應。
拚命喝水跑廁所：吃太鹹會導致高血鈉與身體的滲透壓不斷上升，身體自然要想辦法把血鈉排出身體，當人攝取多量的高鈉飲食時，身體就會開始感覺到鹽分和水分間的平衡出了問題。為了恢復正常狀態，大腦會發出口渴的訊號，通知你嘴巴與喉嚨太乾、身體缺水，開始想喝更多的水，讓嘴唇與喉嚨變得濕潤與舒服些。身體主要排鈉還是要靠腎臟尿液排出，於是就會拼命喝水跑廁所，白天一天尿8次以上，夜尿超過2次以上都是頻尿，當你吃了一餐高鈉的食物開始口渴跑廁所，當然代表負責代謝的腎臟必須更加努力工作以排掉體內過多的鹽分，自然排尿的次數會變多。
頭痛疲勞腦霧煩躁不安與失眠：如果你今天吃完一餐後特別疲勞想睡覺腦霧甚至頭痛要小心踩種高鈉地雷了，根據臨床研究，每天攝取食鹽3500毫克的成人，比那些只攝取1500毫克的人，出現頭痛的機率會高出三分之一，而高血壓又與頭痛有高度連結外，因此高鈉攝取者，即使沒有高血壓的症狀，也比較容易出現頭痛疲勞的問題。當然吃太多鹽也會讓身體容易處於脫水的狀態，而當身體處於脫水狀態時，思考能力就會減弱，整個頭腦會呈現昏昏沈沈腦霧的現象。若你上班吃完便當出現頭痛疲勞腦霧狀況時計的多喝水喔。除了導致頭痛腦霧高血鈉會導致煩躁不安與失眠，如果你晚餐吃太鹹有可能會導致當天晚上莫名凡早與失眠。
吃太鹹導致5種疾病
若你就是一個喜歡吃重鹹的人，1年、2年、10年下來身體會出現哪些問題？吃太鹹超傷腎，台灣洗腎原因往往跟糖尿病高血壓腎絲球炎與痛風相關，很不幸的是，長期吃太鹹會導致以下慢性病的機率與惡化。
吃太鹹導致糖尿病腎病變：根據研究指出，長期吃過鹹的食物，罹患糖尿病的風險會增加40％，鹽會刺激飢餓素分泌，所以吃太鹹的食物，自然會感到飢餓，會讓你吃的東西比一般人多，鹽會抑制胰島素分泌，它也會增加胰島素的抗性，讓你的胰島素變得比較不敏感，久而久之，得到糖尿病的機率就會大幅增加。當然糖尿病是台灣洗腎的第一名原因。
吃太鹹導致高血壓腎病變：鈉本身會吸水，所以吃很多的鈉，血管裡面的水分就會變多，相對血壓就會比一般人高，另外高鈉會導致血管硬化彈性變差，時間久了就容易得到高血壓。當然隨著高血壓惡化腎功能下降，腎因性高血壓又出現，當然就血壓失控腎臟衰竭了。
吃太鹹增加腎臟排鈉負擔：鹽就是氯化鈉，鈉離子需要經由腎臟代謝，當身體吃進過多鈉離子，當然就會增加腎臟負擔。此外高血鈉會造成腎臟血流明顯降低就導致腎臟快速老化。
增加尿路結石風險：鈉和鈣通常會一起排出體外，當鈉被排出很多，鈣離子也會排得多，也就會增加尿液中鈣離子的濃度，高尿鈣導致尿結晶產生。進而導致結石的機率比一般人多。
引發急性痛風發作：高鈉飲食會讓高普林患者的急性痛風發作頻率增加近而導致腎功能快速惡化。
以上5大原因是吃太鹹導致腎衰竭與洗腎的風險，除了以上腎臟的風險外還會導致胃發炎胃癌、心肌梗塞、腦梗塞、骨質酥鬆、失智風險不得不慎？
7種隱藏版高鈉食物
吃泡菜、拉麵、牛肉乾、蜜餞、紅燒牛肉麵、咖哩飯、滷肉飯等等超鹹的食物，大家一吃很鹹都知道，但是有很多吃起來不鹹，想都想不到的食物竟然也是含鈉量超高的高鈉地雷食物：
吐司：吐司絕對是大家最容易忽略的高鈉食物，吐司加鹽能夠加強麵團的筋度、讓麵筋吸水力更好，同時也能加強麵筋的強度和彈力，吃起來的口感也更有層次。每100公克的吐司含有443毫克的鈉，聽起來是不是還好？但其實2片半的吐司就含有600毫克的鈉含量了，也就是說大約8～10片的吐司就差不多是鈉含量一天建議攝取量了！但這只是白吐司但相信大家吐司都不會單吃，一定會額外加果醬花生醬等其他的東西，鈉含量會繼續往上堆疊。更可怕的是吐司吃起來並不會鹹鹹的，所以很多人都不會注意到吐司也含有鈉！
起司：起司非常營養且深受小朋友喜歡，除了入菜很多時候家長都會小朋友有當零嘴吃，以為是健康的零嘴，殊不知每100公克的切片乾酪含有1594毫克的鈉。雖然起司是不錯的鈣質與蛋白質來源，不過其中的鈉含量大家也是要多多注意的！一個不小心小孩攝取高鈉，就會造成小孩口渴躁動頻尿夜尿等，起司本身裡面有鈉，也會讓小朋友越吃越上癮，不知不覺也造成攝取過多的問題。
檸檬夾心餅乾：加工零食幾乎都高鈉但別以為不鹹的食物，鈉含量就比較低。像檸檬夾心餅乾這類甜的點心，竟也名列高鈉零嘴行列，因為製作過程中加入添加物，造成每100克就有700多毫克的鈉。巧克力夾心餅乾，也有500多毫克。
凱薩沙拉醬：這一項頗讓人意外！超鹹的和風沙拉醬含有2853毫克的鈉，是可以理解的，吃起來完全不鹹的凱薩沙拉醬竟然是超高鈉的沙拉醬，每100公克的凱薩沙拉醬含有1275毫克的鈉，大部分沙拉醬的鈉含量都不是很低。但凱薩沙拉醬卻沒有明顯的鹹味是名符其實的隱藏版高鈉食物。
運動飲料酸梅湯與楊桃汁：高鈉飲料冰起來喝甜甜涼涼的誤以為生津止渴但卻是讓人越喝越渴，很多市售飲料就如同鈉地雷，即便喝起來不鹹，但鈉含量卻不容忽視。像是運動飲料、番茄汁、酸梅湯、楊桃汁等都在危險名單內。酸梅湯與楊桃汁，因製作原料為醃漬物，本身鈉含量就偏高。運動飲料也很危險。從含鈉量來看，屬於高鈉飲料。以1罐600毫升容量來說，喝1瓶運動飲料就可能攝取了252毫克的鈉。
關東煮湯汁：我們往往吃關東煮因為加了很多高鈉高糖的醬料會口渴，總希望喝個湯來解渴，看起來感覺不鹹清淡的關東煮湯其實很鹹，半碗300克的關東煮湯汁，有可能就含高達615毫克的鈉。一不小心就吃進去了大量的鈉，越喝越口渴。
涼麵：涼麵看似清淡，一盒的鈉含量也高達1200毫克。加上不少涼麵所用的油麵，幾乎都添加小蘇打來增加Q度，小蘇打就是過碳酸鈉本就含很多鈉，加上麻醬本身鈉含量也很高，導致每吃一碗涼麵的鈉含量就跟一碗泡麵差不多，相當1天鈉攝取量標準2400毫克的一半。吃碗涼麵就吃掉一天鈉量的半數，實在很難想像。
3方法排出鈉離子
最後當然要提醒大家避開這些感覺不鹹的高鈉地雷外，精緻飲食每天大家吃鈉都超標，要增加身體排出鈉離子，可以採取以下方法：
增加水分攝取量：喝足夠的水有助於將多餘的鈉從身體中排出。每天攝取足夠的白開水有助於促進尿液的排出，何謂足夠相信本頻道的都清楚每日要喝體重3～4%白開水，從而排出多餘的鈉離子。
增加鉀的攝取量：鉀有助於平衡體內的鈉水平。食物中豐富的鉀包括香蕉、奇異果、香瓜、菠菜等。增加這些食物的攝取量有助於促進鈉的排出。
適度運動與泡澡：運動泡澡有助於增加體內的代謝率，從而排汗促進鈉離子的排出。但要注意，運動排汗過度也可能導致鈉離子的過度流失造成低血鈉一樣危險，大量排汗時記得要補充運動飲料或是開水加點鹽。
（本文獲洪永祥醫師授權轉載，原文為：他吃起來不鹹?不!他超鹹！七種意想不到隱藏版高鈉地雷食物不只傷腎還會糖尿病）
快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！
看更多優活健康網相關報導
洗腎腎衰竭千萬別吃香蕉、釋迦、奇異果！營養師建議「5大低鉀水果」
有慢性腎臟病，如何當聰明外食族？必看「4大飲食原則」控制蛋白質
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為吃起來不鹹但超傷腎！醫點名「7大食物」鈉含量超高：吐司竟上榜
其他人也在看
「誰不想當王子的老婆？」HOOK舊片被挖出 網笑喊：大預言家
藝人王子(邱勝翊)近日被爆介入范姜彥豐與粿粿的婚姻，在網上掀起討論，出現各式各樣迷因，有網友翻出百萬網紅「HOOK」本月初分享旅遊影片，一句「誰不想當王子的老婆呢？」讓全網笑翻，網友笑稱「原來是大預言家嗎？」中時新聞網 ・ 16 小時前
一人打呼全家難入睡？醫揭「鼾聲元兇」竟是扁桃腺肥大！
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】今年五十多歲、從事業務工作的王先生平時工作忙碌、應酬多，經常早出晚歸，儘管回到家時太太和孩子都已入睡，但總是被他的打呼聲驚醒，後來在家人的極力勸說下就醫，搭配新型微創手術裝置輔助，才讓他下定決心接受扁桃腺切除手術。術後不僅改善了困擾十幾年的打呼問題，也讓全家人的睡眠品質大幅提升，枕邊人與隔壁房的小孩開心直呼：「睡覺終於不用再被爸爸的打呼聲吵醒了！」 不只喉嚨卡卡，扁桃腺肥大恐致睡眠呼吸中止？ 國軍高雄總醫院耳鼻喉科吳丕雄醫師表示，扁桃腺是位於口咽部兩側、由呼吸上皮包覆的淋巴組織，若扁桃腺比較大的人，容易使得呼吸道狹窄，並在感冒時併發嚴重的扁桃腺炎，還可能提高罹患阻塞型睡眠呼吸中止症的風險，進而影響睡眠品質及日常生活表現，長遠來看則會大幅增加罹患心血管及腦血管疾病的機率。不少實證醫學已認定，打呼跟口臭、扁朓腺肥大、睡眠呼吸中止有正相關。 因此，對於經評估後確診與扁桃腺肥大有關的睡眠呼吸中止症患者，醫師會依據患者的症狀嚴重度與解剖特徵，提供個人化的扁桃腺切除手術治療建議。吳丕雄醫師進一步說明，一般來說，針對與上呼吸道結構異常有關的阻塞型患者，透過手術方式能改善健康醫療網 ・ 6 小時前
范姜彥豐公審粿粿不划算？律師曝「誹謗罪」風險：給自己找麻煩
前中信兄弟啦啦隊員粿粿（江瑋琳）近日遭老公范姜彥豐公開指控，出軌男星「王子」邱勝翊，消息曝光後引發熱議。有網友擔心范姜彥豐「公審小三會不會構成誹謗罪」，對此，網紅律師「雷丘」朱立偉今（30）日說明相關法規，直言這跟對方是不是公眾人物、是哪種性質的公眾人物有關，「所以我通常都會勸正宮，這是一個『法律風險』，勸她不要『節外生枝』、『給自己找麻煩』」。中時新聞網 ・ 18 小時前
留白與彈性 啟動客廳派對模式！|現代風|25坪
「我想要一個很大的空間。」這是屋主在初次溝通時最明確的需求，也是他的夢想。他期待新家可以容納許多人，能夠在某個週末午後，和三五好友享受美食、談天說笑，抑或是在某個平靜夜晚，關掉所有燈光，在客廳搭起帳篷，聆聽蟲鳴鳥叫，模擬在山林中露營的自在情境。幸福空間 ・ 5 小時前
一句「不准出門玩」奪命！9歲童情緒失控弒母…她臨終前哭喊：給我最後一個擁抱
巴西聖保羅南部帕雷利羅斯（Parelheiros）地區日前發生一起弒母悲劇，一名年僅9歲的男童只因被母親阻止出門玩耍，竟情緒失控持刀刺死親生母親，而這名母親在臨終前，還苦苦哀求「過來給媽媽最後一個擁抱」，讓人聞之鼻酸。由於男童未滿12歲，依照該國法律無法起訴，目前交由親屬照顧，全案仍待調查釐清。鏡報 ・ 1 天前
王子黑歷史被掀 昔代言廠商忍7年轟「沒有職業道德」
男星范姜彥豐昨（29日）無預警在社群控訴妻子粿粿外遇王子（邱勝翊），並聲稱手中握有「關鍵證據」。消息曝光後引爆熱議。隨著事件延燒，昔日一名曾與王子合作過的廠商也在社群開砲，發文直指王子「感情世界混亂、工作態度同樣沒有職業道德」。鏡報 ・ 1 天前
邱澤許瑋甯傳11月底辦婚禮！地點曝光經紀人回應
男星邱澤與女星許瑋甯2021年12月無預警公開婚訊，令許多粉絲相當驚喜，不過，夫妻倆今年8月順利迎來兒子Ian，仍尚未舉行婚禮，先前也僅以「會補辦」簡短帶過。如今有消息傳出，兩人已選定婚期為11月底，且地點選在台北文華東方酒店。中時新聞網 ・ 1 天前
《爐石戰記》新版本「時光特攻隊」職業大盤點！術士趣味度破表根本必玩？
大家好，我是西陵珩，各位的爐石引路人。 本文將以各職業的新牌作為出發點，搭配中立新卡評價綜合強度與趣味性，並簡單補充一下可能出現的構築概念與卡牌之間的搭配。Yahoo遊戲特別企劃 ・ 21 小時前
5款地雷宵夜曝！醫：我睡前3小時絕不碰食物
[NOWnews今日新聞]有不少人因為工作關係，或者因為嘴饞而在睡前吃宵夜，營養功能醫學專家劉博仁整理了五種常見的宵夜地雷食物，並稱這些食物容易造成腸胃不適、血糖波動或增加體脂肪，建議宵夜份量要小、最...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 2 天前
重病2歲童被母親「棄置」 警破門見他死在垃圾堆
重病2歲童被母親「棄置」 警破門見他死在垃圾堆EBC東森新聞 ・ 17 小時前
玉山金發3點聲明 嚴守保密原則、不得透露併購訊息
玉山金控31日晚間發佈重大訊息，主要有三大聲明，包括：「併購評估與執行併購作業，均嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，嚴守保密原則」，以及「對於外界媒體傳聞，均不予評論」等。玉山金31日晚間對外發佈的重訊，主要有三大內容，首先，公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司自由時報 ・ 9 小時前
撫養16年養子想回親生父母身邊「拒絕回家」 她淚訴：我的心都碎了
根據韓國《YTN》電視節目《律師趙仁燮的諮詢中心》30日播出內容，52歲的A女士表示，自己與丈夫因不孕多年，於16年前依法收養一名男嬰，並辦理了「親生子女收養」程序。當時孩子的親生父母同意讓他成為該夫妻的合法子女，一家三口從此共同生活。A女士哽咽地說，「他第一次走路...CTWANT ・ 5 小時前
內政部：300坪以上新建物設太陽光電 年底公布標準
（中央社記者高華謙台北30日電）內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；內政部政務次長董建宏今天說，這個標準將在今年底公布。中央社 ・ 17 小時前
流水席「1霸氣美食」上桌！賓客當場愣了 南部人秒懂：阿嬤都會搶
流水席「辦桌」上總會出現意想不到的澎湃菜色，是許多人難忘的回憶。一名網友近來就分享，流水席到了尾聲，看到服務生把整桶冰淇淋推出來，他原以為是一桌一桶，沒想到竟然每個人都可以分到一桶，覺得相當驚奇。文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
習川會落幕！總統府：樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀
中國大陸國家主席習近平與美國總統川普今日在韓國釜山的會晤，而川普在會晤後透露雙方沒有談到台灣議題。對此，行政院長卓榮泰受訪時表示「我們努力也請國人一起，把台灣顧好守好」。總統府則表示他們立場是「樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也很樂見像這樣能夠降低各種單一行為對於區域所帶來衝擊，持續做一些降低風險的努力」。中天新聞網 ・ 16 小時前
服務業「最討厭聽到客人說什麼？」網點名一句話
服務業除了工作之外，還得面對形形色色的客人，難免會因為客人一句話影響到心情，對此有網友也好奇「最討厭客人說的一句話？」引來大票網友留言，在網上掀起熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 3 小時前
扯！運將接單送貨被誤認「車手」妻怒：上銬是侮辱
扯！運將接單送貨被誤認「車手」妻怒：上銬是侮辱EBC東森新聞 ・ 17 小時前
澎湖羽球隊再創佳績 縣長陳光復頒發獎金表揚
（中央社澎湖縣30日電）來自澎湖馬公的羽球男單好手王柏崴今年在114年全國運動會扳倒眾多好手順利突圍摘金，並完成連霸，今天澎湖縣長陳光復特地表揚並頒發獎金，期許他未來能持續爭取佳績。中央社 ・ 19 小時前