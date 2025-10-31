吃起來不鹹但超傷腎！醫點名「7大食物」鈉含量超高：吐司竟上榜

你有沒有曾經過吃了一個正餐或點心後，感覺不是很鹹，但吃完之後口渴更、重頭腦昏沉沉想睡覺、鞋子變緊了、拼命跑廁所⋯小心你可能在不知不覺中踩中高鈉地雷，導致身體進入高滲透壓高血鈉狀態。《優活健康網》特摘此篇，由業診所腎臟科醫師洪永祥分享「7大隱藏版高鈉食物」，幫助民眾避開高鈉地雷。

大家比較知道的是長期吃太鹹處在高鈉狀態會導致高血壓、中風心臟病風險大增，更是造成台灣慢性腎衰竭洗腎的第二大因素，但是更恐怖讓你意想不到的是臨床上很多痛風、腎結石、骨質酥鬆、胃癌，連糖尿病、失智竟然都跟高血鈉息息相關，甚至會鹹死人。

2013年薪北蘆洲曾經發生一件駭人聽聞的伯母在奶粉中加鹽殺嬰事件，因為妯娌不合，多次將家中的食鹽、海鹽混摻奶粉內，沒想到造成女嬰死亡。

正常人體血鈉介於135～145mEq/L若人體血漿中鈉離子濃度高於145mEq/L時，便稱為高血鈉症，當人體發生高血鈉時其死亡率約為60～70％，發生高血鈉時，人體可能會出現心肌收縮力降低、心臟輸出量降低、不安、肌肉震顫、深部肌腱反射增強、嚴重時甚至出現昏迷死亡等情形。

3種變化代表吃太鹹

國人真的吃太鹹了，根據國健署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，即約6公克鹽；然而根據國民健康局的統計，國人成年男性平均每天會吃進4580毫克的鈉，超出建議攝取量的1.9倍；成年女性也超過1.5倍之多。

吃太鹹相信大家都會警惕但是最怕的是吃起來不鹹的高鈉食物，往往不小心就踩雷，今天就幫大家抓出隱藏版的高鈉地雷食物，幫大家聰明避開高鈉風暴。既然是隱藏版的高鈉食物地雷，顧名思義就是吃起來感覺不鹹但是卻是很鹹的食物，含鈉量超高的食物吃完之後，身體很快會出現以下3種變化，請觀察自己的身體保持警覺：

眼皮浮腫／襪子、鞋子穿起來變緊： 鈉離子會吸水，鹽分攝取過量的人，最典型的症狀就是身體出現局部浮腫，朋友會說你眼皮泡泡的像是睜不開眼，另外常穿的襪子鞋子突然變緊了，或是明明人沒變胖，但戒指手錶怎麼變緊了，這都是鹽分吃太多的外表反應。

拚命喝水跑廁所： 吃太鹹會導致高血鈉與身體的滲透壓不斷上升，身體自然要想辦法把血鈉排出身體，當人攝取多量的高鈉飲食時，身體就會開始感覺到鹽分和水分間的平衡出了問題。為了恢復正常狀態，大腦會發出口渴的訊號，通知你嘴巴與喉嚨太乾、身體缺水，開始想喝更多的水，讓嘴唇與喉嚨變得濕潤與舒服些。身體主要排鈉還是要靠腎臟尿液排出，於是就會拼命喝水跑廁所，白天一天尿8次以上，夜尿超過2次以上都是頻尿，當你吃了一餐高鈉的食物開始口渴跑廁所，當然代表負責代謝的腎臟必須更加努力工作以排掉體內過多的鹽分，自然排尿的次數會變多。

頭痛疲勞腦霧煩躁不安與失眠：如果你今天吃完一餐後特別疲勞想睡覺腦霧甚至頭痛要小心踩種高鈉地雷了，根據臨床研究，每天攝取食鹽3500毫克的成人，比那些只攝取1500毫克的人，出現頭痛的機率會高出三分之一，而高血壓又與頭痛有高度連結外，因此高鈉攝取者，即使沒有高血壓的症狀，也比較容易出現頭痛疲勞的問題。當然吃太多鹽也會讓身體容易處於脫水的狀態，而當身體處於脫水狀態時，思考能力就會減弱，整個頭腦會呈現昏昏沈沈腦霧的現象。若你上班吃完便當出現頭痛疲勞腦霧狀況時計的多喝水喔。除了導致頭痛腦霧高血鈉會導致煩躁不安與失眠，如果你晚餐吃太鹹有可能會導致當天晚上莫名凡早與失眠。

吃太鹹導致5種疾病

若你就是一個喜歡吃重鹹的人，1年、2年、10年下來身體會出現哪些問題？吃太鹹超傷腎，台灣洗腎原因往往跟糖尿病高血壓腎絲球炎與痛風相關，很不幸的是，長期吃太鹹會導致以下慢性病的機率與惡化。

吃太鹹導致糖尿病腎病變： 根據研究指出，長期吃過鹹的食物，罹患糖尿病的風險會增加40％，鹽會刺激飢餓素分泌，所以吃太鹹的食物，自然會感到飢餓，會讓你吃的東西比一般人多，鹽會抑制胰島素分泌，它也會增加胰島素的抗性，讓你的胰島素變得比較不敏感，久而久之，得到糖尿病的機率就會大幅增加。當然糖尿病是台灣洗腎的第一名原因。

吃太鹹導致高血壓腎病變： 鈉本身會吸水，所以吃很多的鈉，血管裡面的水分就會變多，相對血壓就會比一般人高，另外高鈉會導致血管硬化彈性變差，時間久了就容易得到高血壓。當然隨著高血壓惡化腎功能下降，腎因性高血壓又出現，當然就血壓失控腎臟衰竭了。

吃太鹹增加腎臟排鈉負擔： 鹽就是氯化鈉，鈉離子需要經由腎臟代謝，當身體吃進過多鈉離子，當然就會增加腎臟負擔。此外高血鈉會造成腎臟血流明顯降低就導致腎臟快速老化。

增加尿路結石風險： 鈉和鈣通常會一起排出體外，當鈉被排出很多，鈣離子也會排得多，也就會增加尿液中鈣離子的濃度，高尿鈣導致尿結晶產生。進而導致結石的機率比一般人多。

引發急性痛風發作：高鈉飲食會讓高普林患者的急性痛風發作頻率增加近而導致腎功能快速惡化。

以上5大原因是吃太鹹導致腎衰竭與洗腎的風險，除了以上腎臟的風險外還會導致胃發炎胃癌、心肌梗塞、腦梗塞、骨質酥鬆、失智風險不得不慎？

7種隱藏版高鈉食物

吃泡菜、拉麵、牛肉乾、蜜餞、紅燒牛肉麵、咖哩飯、滷肉飯等等超鹹的食物，大家一吃很鹹都知道，但是有很多吃起來不鹹，想都想不到的食物竟然也是含鈉量超高的高鈉地雷食物：

吐司：吐司絕對是大家最容易忽略的高鈉食物，吐司加鹽能夠加強麵團的筋度、讓麵筋吸水力更好，同時也能加強麵筋的強度和彈力，吃起來的口感也更有層次。每100公克的吐司含有443毫克的鈉，聽起來是不是還好？但其實2片半的吐司就含有600毫克的鈉含量了，也就是說大約8～10片的吐司就差不多是鈉含量一天建議攝取量了！但這只是白吐司但相信大家吐司都不會單吃，一定會額外加果醬花生醬等其他的東西，鈉含量會繼續往上堆疊。更可怕的是吐司吃起來並不會鹹鹹的，所以很多人都不會注意到吐司也含有鈉！ 起司：起司非常營養且深受小朋友喜歡，除了入菜很多時候家長都會小朋友有當零嘴吃，以為是健康的零嘴，殊不知每100公克的切片乾酪含有1594毫克的鈉。雖然起司是不錯的鈣質與蛋白質來源，不過其中的鈉含量大家也是要多多注意的！一個不小心小孩攝取高鈉，就會造成小孩口渴躁動頻尿夜尿等，起司本身裡面有鈉，也會讓小朋友越吃越上癮，不知不覺也造成攝取過多的問題。 檸檬夾心餅乾：加工零食幾乎都高鈉但別以為不鹹的食物，鈉含量就比較低。像檸檬夾心餅乾這類甜的點心，竟也名列高鈉零嘴行列，因為製作過程中加入添加物，造成每100克就有700多毫克的鈉。巧克力夾心餅乾，也有500多毫克。 凱薩沙拉醬：這一項頗讓人意外！超鹹的和風沙拉醬含有2853毫克的鈉，是可以理解的，吃起來完全不鹹的凱薩沙拉醬竟然是超高鈉的沙拉醬，每100公克的凱薩沙拉醬含有1275毫克的鈉，大部分沙拉醬的鈉含量都不是很低。但凱薩沙拉醬卻沒有明顯的鹹味是名符其實的隱藏版高鈉食物。 運動飲料酸梅湯與楊桃汁：高鈉飲料冰起來喝甜甜涼涼的誤以為生津止渴但卻是讓人越喝越渴，很多市售飲料就如同鈉地雷，即便喝起來不鹹，但鈉含量卻不容忽視。像是運動飲料、番茄汁、酸梅湯、楊桃汁等都在危險名單內。酸梅湯與楊桃汁，因製作原料為醃漬物，本身鈉含量就偏高。運動飲料也很危險。從含鈉量來看，屬於高鈉飲料。以1罐600毫升容量來說，喝1瓶運動飲料就可能攝取了252毫克的鈉。 關東煮湯汁：我們往往吃關東煮因為加了很多高鈉高糖的醬料會口渴，總希望喝個湯來解渴，看起來感覺不鹹清淡的關東煮湯其實很鹹，半碗300克的關東煮湯汁，有可能就含高達615毫克的鈉。一不小心就吃進去了大量的鈉，越喝越口渴。 涼麵：涼麵看似清淡，一盒的鈉含量也高達1200毫克。加上不少涼麵所用的油麵，幾乎都添加小蘇打來增加Q度，小蘇打就是過碳酸鈉本就含很多鈉，加上麻醬本身鈉含量也很高，導致每吃一碗涼麵的鈉含量就跟一碗泡麵差不多，相當1天鈉攝取量標準2400毫克的一半。吃碗涼麵就吃掉一天鈉量的半數，實在很難想像。

3方法排出鈉離子

最後當然要提醒大家避開這些感覺不鹹的高鈉地雷外，精緻飲食每天大家吃鈉都超標，要增加身體排出鈉離子，可以採取以下方法：

增加水分攝取量： 喝足夠的水有助於將多餘的鈉從身體中排出。每天攝取足夠的白開水有助於促進尿液的排出，何謂足夠相信本頻道的都清楚每日要喝體重3～4%白開水，從而排出多餘的鈉離子。

增加鉀的攝取量： 鉀有助於平衡體內的鈉水平。食物中豐富的鉀包括香蕉、奇異果、香瓜、菠菜等。增加這些食物的攝取量有助於促進鈉的排出。

適度運動與泡澡：運動泡澡有助於增加體內的代謝率，從而排汗促進鈉離子的排出。但要注意，運動排汗過度也可能導致鈉離子的過度流失造成低血鈉一樣危險，大量排汗時記得要補充運動飲料或是開水加點鹽。

（本文獲洪永祥醫師授權轉載，原文為：他吃起來不鹹?不!他超鹹！七種意想不到隱藏版高鈉地雷食物不只傷腎還會糖尿病）

