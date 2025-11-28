吃起司會做惡夢？專家囑「這類」食物恐影響睡眠！
生活中心／尤乃妍報導
在許多人的印象中，睡前喝一杯熱牛奶可以幫助入眠，不過腎臟科醫師江守山解釋，睡前吃的東西可能影響睡眠品質，而尤其像食用起司、牛奶等乳製品、食用甜點和辛辣食物、食用自己不耐受的食物或在不餓的時候進食，都會因為難以消化導致做惡夢。
睡前食用乳製品如起司、牛奶容易導致做惡夢。（示意圖，非關此新聞／取自pexels）
腎臟科醫師江守山在臉書發文分享，睡前食用乳製品恐導致做惡夢。根據蒙特婁大學在1000名學生飲食習慣與睡眠關係研究中，約3分之1受訪者表示經常做惡夢，尤其女性更容易出現睡眠品質不佳。研究結果表示，食用甜點和辛辣食物、食用自己不耐受的食物或在不餓的時候進食的學生更容易做噩夢，而且更難記住夢境。此外，在晚上較晚或夜間進食的人也更容易出現睡眠障礙和惡夢。研究人員發現，乳糖不耐症與胃腸道症狀、惡夢和睡眠品質不佳有關。尤其女性出現食物不耐症或過敏的可能性幾乎是男性的兩倍，睡眠品質也普遍較差。他們認為食用乳製品會引發腸胃紊亂，進而影響人們的夢境類型和睡眠品質。
睡前除避免食用難消化食物外，也可改吃水果、蔬菜或喝花草茶幫助入睡。（示意圖，非關此新聞／取自pexels）
另一方面，學生表示，食用水果、蔬菜和花草茶有助於改善睡眠。同時也有網友分享，在佛經中提到早上是天人吃東西的時間、中午是佛菩薩進食、下午是畜生道吃的、晚上則是餓鬼道，晚上吃東西，比較會跟著無形眾生一起進食與搶食，倘若進食者的身體頻率處在低落的狀態，容易出現入睡和睡眠的問題也就比較能去理解。
原文出處：睡前喝牛奶可幫助入眠？專家揭「這些食物」吃了恐會做惡夢！
