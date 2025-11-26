吃起司防失智！日本7千人大型研究：1周1次就有差

失智症風險隨年齡增長而提高。食安專家韋恩指出，日本一項針對7914名65歲以上高齡者的大型研究顯示，每週至少吃一次起司的老人，失智症發生率為3.4%，低於完全不吃者的4.5%，每千人約有10至11例的差距。此研究凸顯乳製品攝取與老人認知功能存在連結性。

日本 一項追蹤研究發現，定期吃起司的老人，比完全不吃者，較少發生失智症 。（示意圖／pexels）

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，這項由日本食品公司明治委託的研究，參與者約有一半每週至少吃一次起司等乳製品製作的發酵食物，另一半則完全不吃。研究團隊追蹤這些高齡者的健康狀況長達3年，定期吃起司的族群中有134人（3.4%）出現失智症，完全不吃起司的族群則有176人（4.5%）發展為失智症。

韋恩表示，雖然這樣的差異不算龐大，且屬於「關聯」而非「因果」的證據，但依舊為飲食與失智症風險的關係提供更多線索，也再次提醒飲食型態與身心靈健康之間的密切連結。日本新見公立大學老年醫學研究者鄭承元與團隊在論文中指出，這些發現與過去觀察性研究所看到的結果一致，皆顯示乳製品攝取與老人認知之間存在連結。

