吃超過15年品牌變了！他曬沙拉「稀疏照」 業者回應了

原PO發文表示，前往連鎖西餐品牌用餐時，沙拉和印象中不太一樣。（圖／Dcard@Akusui授權提供）





在多國美食的吸引下，除了經典的台式美食以外，還有中餐、西餐、法式料理及港式料理等多元選擇，供民眾任君挑選，不過選擇之後，價格和料理有沒有符合期待，則是各有答案。有網友在Dcard上發文指出，到連鎖西餐品牌消費之後，餐點品質和服務態度都大不如前，對此，業者也回應了。

原PO發文表示，前往連鎖西餐品牌用餐時，沙拉和印象中不太一樣，明明一口都還沒吃，但盤中卻只有幾個小小的火腿與麵包丁、中間放一個生菜梗，越想越不對，認為餐點的量有點少，更用「吃剩的」來形容，和以前相比實在有些令人失望。後續也透過問卷QRcode和店家反映，店經理也有前來確認，但當下回應是主廚的設計。

原PO直言，不僅餐點差強人意，服務態度也大不如前，上菜速度偏慢，用餐超過兩個小時幾乎都在等餐，認為有些配不上一餐近800元的價格。原PO強調該品牌過去是自己的愛店，吃了超過15年，朋友聚會和生日慶生都是首選，但這次真的讓他有些失望。

貼文一出引發不少網友朝聖，有網友說「現在的沙拉確實長這樣，一整根很不方便吃」、「昨天才去吃，也是看起來像剩菜」，也有網友直言「會做事的服務生都離職了，留下那些做事隨便的」，但也有網友分享自己的經驗「出餐超級快啊，我每次都要叫他上慢點」、「我家這邊的倒是還好，雖然出餐也沒很快，但其他部分不差」、「前幾天去吃肉筋太多都會馬上幫忙改善，雖然他們本來就有這個服務，但服務人員的態度真的超好」。

對於沙拉分量引起討論，業者表示，為帶給顧客新鮮感、保持品牌競爭力與激勵內部廚師夥伴精進研發廚藝，已於10月中更新套餐中多道菜色，並感謝多方回饋，如有必要將適時調整。另外針對網友提到的服務品質大不如前的部分，業者則回應，願意傾聽顧客的意見，做不好的地方也會虛心檢討，但若門店夥伴有做得好的地方，也希望消費者不吝鼓勵。

