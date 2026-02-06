吃越健康越便秘？專家警告「這3種食物搭配」害更嚴重 高麗菜+糙米中了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

不少民眾為改善便秘，刻意增加膳食纖維攝取量、補充水分，卻仍面臨排便不順，甚至症狀加重。對此，腸道保養研究專家指出，問題可能不在「吃不夠」，而是「吃錯搭配」。近年研究發現，特定食物組合反而可能讓便秘惡化，尤其對原本腸道蠕動較慢的人影響更為明顯。

根據相關研究與腸道健康專家的整理，有3種常見、卻容易被忽略的食物搭配，可能增加腸道阻塞風險。

NG搭配一：高麗菜+糙米

纖維特性重疊 反而增加腸道阻塞

膳食纖維過去常被分為水溶性與非水溶性，但近年研究發現，纖維還可依「黏性、發酵性、顆粒大小」等特性進一步分類。研究指出，當「非水溶性、低黏性、低發酵性」的膳食纖維同時大量攝取時，可能讓糞便變得乾硬、滑動性差，反而不利排出。

高麗菜與糙米正好同時富含這類纖維，若一次攝取過多，對於腸道蠕動本就較慢、或容易排出顆粒狀硬便的人，可能加重便秘情況。

NG 搭配二：杏仁+核桃

水分含量低 恐讓糞便更乾硬

堅果類食物常被視為健康零食，但杏仁與核桃的水分含量僅約1%至2%，同時富含非水溶性、低黏性、低發酵性的膳食纖維。研究顯示，單純增加飲水量，對改善便秘效果有限；反而是「從食物攝取的水分不足」，會提高便秘風險。

由於食物中的水分較容易到達糞便並增加柔軟度，若飲食中多為低水分食物，可能讓糞便更乾硬、不易排出。原本就容易便秘的族群，攝取堅果時需特別留意搭配。

NG 搭配三：米粉麵包+果醬或蜂蜜

纖維不足加上血糖波動 影響腸道環境

不少民眾因避免小麥而改吃米粉麵包，但從膳食纖維含量來看，米粉（每100公克約0.6公克）明顯低於一般小麥粉（約2.4公克）。若再搭配果醬或蜂蜜等高糖食品，容易導致血糖快速上升，進而影響腸道菌相平衡。

此外，研究也指出，「咀嚼次數」與腸道蠕動密切相關。柔軟、易入口的食物會降低咀嚼次數，長期下來可能削弱腸道功能，增加便秘風險。

不是不能吃 而是要看腸道狀態

研究指出，這些食物本身並非不健康，而是對於腸道蠕動較慢、長期便秘者而言，特定搭配方式可能產生反效果。若已注意纖維攝取卻未改善排便狀況，建議檢視膳食纖維的種類、水分來源及咀嚼習慣，並依自身腸道狀態調整飲食。

專家也建議，改善便秘應採取整體策略，包括多元纖維來源、足夠的「食物性水分」、良好咀嚼習慣與規律生活作息，才能讓腸道真正恢復正常運作。

（圖片來源：motionelements）

