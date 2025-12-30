吃辣可以幫助減肥嗎？最新研究揭「吃辣3關鍵」吃對讓你進食量少一成

天氣轉冷，又到了吃麻辣鍋的季節，吃辣椒所攝取的辣椒素會大量產熱，促進新陳代謝、刺激血液循環，幫助減肥跟燃脂。但醫師提醒，研究證實，錯誤的加辣飲食型態，反而容易讓人越吃越涮嘴，長期反而增加肥胖和脂肪肝風險，並提醒民眾「正確嗜辣」3大關鍵原則幫助減重。











越嗜辣，肥胖與脂肪肝風險卻越高？初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍表示，辣椒中的辣椒素（capsaicin）確實具有產熱效應，能短暫提升代謝，但錯誤的加辣飲食，反而容易讓人越吃越涮嘴。一項以超級嗜辣的墨西哥提華納（Tijuana）地區為研究對象的研究發現，每日攝取高劑量辣椒素的人，其身體脂肪指數（BAI）竟高出偶爾吃辣者約1.17倍。

研究揭高嗜辣者體脂肪更高



陳威龍指出，這項刊登於《衛生保健》（Healthcare）期刊的研究，於全球高嗜辣地區之一、同時成人過重與肥胖比例超過70%的墨西哥進行。研究納入221名成年人，每日平均辣椒素攝取量高達152.44毫克，明顯高於其他地區與國際研究水準，例如韓國研究最高約78.67毫克。

該研究團隊在排除糖尿病、心血管疾病、甲狀腺疾病與消化道潰瘍等病史，以及吸菸或過量飲酒者後，分析辣椒素攝取量與肥胖及脂肪肝指標之間的關聯。結果顯示，日常辣椒素攝取量越高，身體質量指數（BMI）、臀圍、身體脂肪指數（BAI）與脂肪肝指數（FLI）反而越高。以每日攝取高劑量辣椒素者（400～900毫克）為例，其BAI為26.9、BMI為30.5，高於偶爾吃辣者的22.9與27.4。

研究團隊分析，當地常見的辣椒醬或辣味料理，多半伴隨大量油脂；為了緩解辛辣刺激，也容易搭配高碳水食物或含糖飲料，加上辣味本身可能刺激食慾，使嗜辣從單純調味，逐漸轉變為促進進食的誘因，核心問題就在於長期搭配的飲食型態。





3招「正確嗜辣」飲食原則



陳威龍補充，這類研究並非否定辣椒的作用。2025年刊登於《食物質量與偏好》（Food Quality and Preference）期刊的研究，以紅椒粉（paprika）作為辣味來源，發現辣椒在口腔產生的灼熱感，其實還具有降低進食速度的作用，單餐進食量平均可減少約11～25%。因此，吃辣是否影響減重效果，與搭配食物的選擇與吃法密切相關。

想讓辣椒成為助力而非阻力，陳威龍提出「正確嗜辣」3大原則：

遠離地雷： 避開高油湯底、濃稠辣醬與高度加工的辣味食品

回歸原型： 選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，單純取其風味與味蕾刺激

溫和替代：對於腸胃敏感或不吃辣者，可改以同屬番椒的青椒、黃椒、紅椒等甜椒入菜。

陳威龍提醒，減重從來不是靠單一食物取勝，而是把吃的節奏與代謝顧好，讓體重與血糖回到可長期維持的平衡。若怎麼調整飲食仍反覆失控，建議交由專業醫師評估代謝與血糖狀態，避免單靠意志力，讓減重變成一場消耗戰。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為吃辣可以幫助減肥嗎？最新研究揭「吃辣3關鍵」吃對讓你進食量少一成