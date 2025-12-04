吃辣、熬夜後就嘴破？中醫3招助你調體質、讓口腔不再灼痛
中醫建議從清火、健脾與調整生活習慣著手，搭配茶飲與穴位，能有效減少嘴破復發。（圖片來源／photoAC）
吃東西刺痛、刷牙刺痛、連講話也痛...「嘴破」幾乎是人人都會碰到的問題。口腔內冒出一顆白白小潰瘍，看似只是小傷口，但帶來的困擾卻足以讓人心情煩躁。
中醫如何解讀這個常見症狀？又該如何治療、預防反覆口瘡？
翰鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞指出，口瘡是兒童與成人都相當常見的口腔問題，中醫稱為「口瘡」或「口腔潰瘍」，通常會出現在嘴唇內側、舌面、臉頰內側黏膜等位置，形成一至數個圓形小潰瘍，中心呈白或淡黃、外圍紅腫，伴隨刺痛、灼痛感。輕者影響進食，重者甚至連說話、睡覺都不舒服。
為什麼會一直長口瘡？中醫：不是單純「上火」，是火、濕、熱失衡
許多人習慣把嘴破歸因於「火氣大」，但莊可鈞強調，真正的成因比想像中複雜。《黃帝內經》有言：「口者，心之竅」，代表口腔與心火、脾胃運化密切相關。也因此，口瘡往往不是單一問題，而是體內「火、熱、濕」三者互相影響造成的結果。
以下是臨床上最常見的3大誘因：
1. 熬夜、壓力大：形成虛火上炎
當工作、課業壓力大，或經常熬夜、睡不好時，身體能量不足卻持續被逼著運轉，就容易出現所謂的「虛火」。這種火不是強盛的實火，而是因過勞、心神不安造成火氣上浮，引發口腔黏膜脆弱受損。
2. 飲食油膩、過甜：脾胃濕熱上攻
炸物、甜點、奶茶、麻辣鍋，是中醫最典型的「濕熱來源」。脾胃負擔變大後，濕熱難以排出，沿著經絡上攻口腔，使局部黏膜因熱而破。
3. 免疫力低、容易反覆：屬於陰虛或氣虛
有些人特別容易反覆嘴破，甚至每次都在相似位置復發。莊可鈞表示，這通常與體質偏虛有關：
．氣虛：抵抗力差，黏膜修復慢
．陰虛：體內缺乏滋潤，一燥就破
「這些人不是火氣太旺，而是身體太弱，火容易乘虛而起，更需要調理體質。」
年底聚餐頻繁、麻辣鍋與炸物吃太多，容易讓脾胃濕熱上升，引發口腔潰瘍反覆發作。（圖片來源／pixabay）
中醫如何治療？分三大方向：清熱、養陰、健脾
莊可鈞表示，中醫治療口瘡不是只有消炎或止痛，而是根據體質調整火氣、濕氣與免疫系統。
1. 火氣旺（壓力大、易熬夜）→ 清熱降火、安神
．適用特徵：口瘡紅腫明顯、易煩躁、睡不好。
．治療以清心火和肝火為主，可搭配安神藥材，使火氣自然下降。
2. 脾胃濕熱（愛吃甜、炸、辣）→ 健脾祛濕、排熱
．適用特徵：常長痘、口臭、舌苔黃膩。
．治療重點是調整飲食，並透過中藥把濕與熱排出體外。
3. 體質虛弱（易感冒、反覆潰瘍）→ 補氣養陰、提升免疫
．適用特徵：潰瘍一遇疲勞就復發、疲倦、臉色淡白。
．治療以扶正、提升修復力為主。
針灸也能快速緩解疼痛
常用穴位包括：
．合谷穴：緩解疼痛、調節大腸經氣血
．內庭穴：降胃火、改善飲食不當造成的火氣
．少商穴：清肺熱、緩解急性發炎
另外，莊可鈞表示，局部也能使用中藥含漱液，具消炎、收斂與促進黏膜修復作用。她強調，中醫治療的重點不在於短期內讓傷口不見，而是讓口瘡「不再反覆來找你」。
三餐、睡眠、情緒都會影響嘴破
莊可鈞也強調，想告別反覆口瘡，生活調整是根本。
1. 睡眠是最好的「降火藥」
熬夜是誘發口瘡的頭號兇手。莊可鈞建議23:00前入睡、維持穩定作息，並讓身體有時間修復黏膜、調整免疫。
2. 少吃三大地雷：甜、辣、炸
這三類最容易讓濕熱累積，造成火氣上升。建議多吃綠色蔬菜、高纖水果、白開水，保持腸胃順暢，火氣自然下降。
3. 情緒與壓力要管理
壓力大會導致肝氣鬱結，火氣往上衝，人容易嘴破。每天至少10–15分鐘深呼吸、散步、伸展，都能幫助放鬆，降低火盛。
4. 口腔清潔也不能忽視
莊可鈞表示應避免過度刺激的強烈漱口水，且刷牙不要太用力，能降低黏膜被刮傷的機會。
在家保養方法：穴位按摩＋2款簡單茶飲
穴位按摩
1. 合谷穴（手背虎口）
‧功效：清熱止痛、改善口腔發炎
‧用法：按壓 1–2 分鐘，微痠即可，每天2–3次
2. 內庭穴（第二與第三腳趾縫）
‧功效：降胃火、改善飲食不當造成的口瘡
‧用法：按壓1分鐘，可緩解口腔燥熱
簡單茶飲推薦
1. 菊花薄荷茶（清熱降火）
材料：菊花3g、薄荷1g、甘草少許
作法：熱水沖泡5–10分鐘
適用情況：熬夜後火氣大、口腔灼熱
中醫建議以菊花薄荷茶調整頭面部火氣，尤其適合麻辣鍋、炸物後易嘴破的人。（圖片來源／photoAC）
2. 淮山薏仁水（健脾祛濕）
材料：淮山10g、薏仁15g
作法：加500ml 水煮20分鐘
適用情況：脾胃濕熱、容易反覆嘴破
莊可鈞提醒，雖然口瘡看起來只是小問題，但若反覆出現，往往是身體在提醒你：
1. 最近過度疲勞
2. 飲食太油膩
3. 心情壓力太大
4. 免疫力下降
透過中醫辨證調理臟腑功能，加上良好的生活習慣、茶飲與穴位按摩，不只能讓口瘡好得更快，也能讓它不再周而復始。
