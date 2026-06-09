吃辦桌「雷雨國家警報」狂響！信眾撐傘繼續吃

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哈瑪星代天宮舉辦董事長交接辦桌宴，賓客邊撐傘邊用餐。（圖／東森新聞）





高雄下起豪大雨，哈瑪星代天宮恰逢新、舊董事長交接，席開45桌舉辦辦桌宴席。沒想到雞湯、米糕才剛上桌，國家級大雷雨警報突然響起，緊接著傾盆大雨報到，信眾只好一邊撐傘、一邊用餐。有人甚至把毛巾披在脖子上擋雨，原來是廟方眼見大家幾乎全被淋濕，緊急發送毛巾。信眾笑說，第一次吃到這種「遇水則發」的流水席。

每人一把傘撐在頭頂，一手拿筷子夾菜，一手忙著扶傘，面對眼前的雞湯和米糕，在豪雨中用餐顯得手忙腳亂。

吃辦桌信眾：「很榮幸，遇水則發。」

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有人三人共桌卻撐著三把傘，遠遠望去幾乎看不到人影。信眾各出奇招躲雨，有人整個人縮在傘下吃飯；也有人雙手忙著用餐，乾脆把傘打開架在身後擋雨。

原來高雄哈瑪星代天宮舉辦新、舊董事長交接典禮，席開45桌宴請賓客。活動時間早已敲定無法延期，即使現場搭設棚架，但雨勢實在太大，遮蔽效果有限。有人頭髮濕透，有人半身淋濕，成了名副其實的「流水席」。

吃辦桌信眾：「有收到簡訊雷雨特報，結果真的吃到流水席。」

吃辦桌信眾：「第一次吃辦桌淋成這樣，很開心，遇水則發。」

哈瑪星代天宮總幹事蔡長益：「34年來辦宴席，應該沒有遇過像今天這樣的大雨。很多人都說，下大雨代表遇水則發，大家都能發大財。」

擔心信眾淋雨後再吹到風扇著涼，廟方特別發送毛巾供大家擦拭雨水；送菜人員則全程穿著雨衣，在雨中穿梭送菜。許多信眾都說，這是第一次體驗在豪雨中吃辦桌，雖然狼狽，卻也別有一番趣味，就當作是「遇水則發」的好兆頭。

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