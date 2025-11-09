吃遍台灣美食還放天燈 秋泳愚笑稱「好像胖了！」

秋泳愚首次台北見面會準備了中文歌〈那些年〉超用心。（D-SHOW提供）

韓國新生代男星秋泳愚昨（8日）晚在國立台灣大學綜合體育館舉行「CHOO YOUNG WOO ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI [Who (is) Choo?]」，這不僅是他出道4年來的首次亞洲巡迴見面會，也是他首度踏上台北與期待已久的「胡椒」們見面。開場他以一襲黑色西裝現身，清晰的中文發音與磁性嗓音翻唱台灣青春電影主題曲〈那些年〉，一出場便引爆全場尖叫，親切用中文向粉絲問好，立刻拉近彼此距離，展現能歌善舞的舞台魅力。

在訪談中，秋泳愚談到演唱會標題〈Who (is) Choo?〉的巧思：以姓氏「秋（Choo）」為出發，希望向粉絲呈現更多面向，順帶一提把中間的(is)拿掉就變成粉絲暱稱「胡椒」，並甜喊「胡椒！我愛你！」，高親和力讓現場粉絲瞬間融化。他也分享抵台印象，狂讚台北天氣與美食，列舉小籠包、牛肉麵、火鍋、胡椒餅、地瓜球、雞排與珍珠奶茶等愛吃清單，並透露提早到台灣還去了九份放天燈，對夜景與氣氛印象深刻。

秋泳愚與粉絲分享自己私下的喜好。（D-SHOW提供）

問答與互動環節同樣精彩。秋泳愚回答粉絲關於自律與偶爾放縱的問題，坦言最近比較少健身，但會用跑步、跳舞和拳擊替代；談到遇到困難時會以「有可能會這樣」激勵自己，並以看影片、美食療癒心情。他現場清唱〈情書〉打動人心，還接受粉絲出題挑戰，玩起畫圖猜物、台語教學與三連拍等遊戲，台語開場「哇嘎哩共，哩系哇欸！」更逗笑全場，展示親民又可愛的一面。

秋泳愚和粉絲約定下次再見。（D-SHOW提供）

節目尾聲秋泳愚換上制服騎腳踏車現身，再以西裝回到舞台，並回顧入行榮獲「第16屆韓國電視劇大賞」新人獎的感動，表示未來會繼續以本業拍戲回報支持。閉幕曲選唱〈上坡路〉並在安可時帶來高能舞曲串燒，連跳〈Wall To Wall〉、〈Stylish〉與〈Like JENNIE〉等曲目，用舞蹈與歌聲回應粉絲的熱情。他在告別時以中文再度告白「今天真的很幸福，我是秋泳愚，我一定會再來的！」為首站台北之行畫下溫暖句點。

