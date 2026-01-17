吃過嗎？ 「炸高麗菜」網友讚：清脆、甜味好吃到發瘋

網友點名鹽酥雞被低估的品項，就是炸高麗菜。（圖／東森新聞）





許多人也喜歡吃鹽酥雞！網友說，覺得鹽酥雞被低估的品項，就是炸高麗菜，第一次吃到超驚豔。其他網友紛紛點名較少人點卻很好吃的食材，包括炸皮蛋、炸雞蛋豆腐、炸蛋餅皮等。你有聽過「炸高麗菜」嗎？很多人說是人間美味，而且感覺好像吃一點蔬菜，能減少吃炸的罪惡感，但這心態可能大錯特錯喔。營養師就解釋，像是高麗菜纖維多，經過油炸會「特別吸油」，民眾以為能補到健康，但實際上，恐怕是把更多「變質的油」吃進肚裡。

大塊鹹酥雞放入油鍋，只要幾分鐘就能把「鮮肉」炸到金黃酥脆，但在起鍋前加上「九層塔」，讓口味層次更豐富，最後再撒上胡椒，整個鹹香辣口感一次滿足。鹹酥雞是不少觀光客來到台灣必吃美食之一，但是除了吃肉，不少人也會選擇吃炸高麗菜。

廣告 廣告

近期網路上就有民眾點出在鹹酥雞店最被低估的品項，但不是常見的雞排、魷魚，而是「高麗菜」，直呼好吃到讓人發瘋。不少人紛紛讚聲，說這炸高麗菜真的好吃，還有人說，台灣的高麗菜就是全球最好吃的，不管蒸的、煮的、燙的，還是「炸的」都好吃。實際買一份，的確這炸高麗菜，口感上「多了點甜味」，還有些清脆。

民眾：「我喜歡吃高麗菜，但我沒有過炸高麗菜，改天再嚐嚐吃看看。」

實際街頭訪問，有人喜歡、有人想嘗試，但也有人...。民眾：「蔬菜就是比較容易吸油，大概會覺得蔬菜用煮的吧，就已經要吃碳水了，我就一定要吃炸的，肉啊、海鮮啊、甜不辣啊什麼這樣子。」

其實鹹酥雞店品項真的很多，但除了常見的肉品、加工食品，還有不少蔬菜類，像是高麗菜、花椰菜、玉米筍等等。想吃炸又想養身，這方式看在營養師眼裡，其實很NG。

營養師蘇妍臣：「只要是大於180度，油就會變質，因為蔬菜纖維它有一些縫隙，它油會吸更多，那你不是就把變質的油都吃到肚子裡，這不只沒有補到營養，就是你吃的油，其實會更多。」

但其實現在很多業者，都會有「甩油機」，雖然裝袋前都會經過這步驟，但營養師建議，比起油炸，可以透過「氣炸鍋」，炸蔬菜除了能滿足口感，相對更健康。

台灣國民美食鹹酥雞，真的是炸什麼都好吃，但要吃蔬菜、吃健康，找對方法，才不會越吃越傷身。

更多東森新聞報導

「365鹽酥雞」店家神到了！跟風推拜金套餐 網驚呼：台北這樣點要500元

獨家／客鹹酥雞付5百堅稱1千 老闆調電眼怒告詐欺

獨家／加盟主與友鬧翻 鹽酥雞總店衰被告、帳戶慘凍結

