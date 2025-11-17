吃過悶虧！徐凱希曝租屋慘痛經驗 被房東反悔追錢氣喊「沒證據也要賠」

徐凱希（右）與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金。左為巫苡萱。公視提供

節目《哈！真相大白了》邀藝人徐凱希、巫苡萱、阿布、劉維哲，以及因《中文怪物》爆紅的陳安陽，旅遊作家馬繼康等人參賽。節目上一道題目「租屋若不超過一年，只要雙方口頭約定即可成立，不須寫契約」，讓徐凱希道出與房東口頭約定卻遭反悔、求償違約金的教訓，讓哈林聽了也說：「這房東耍賴啊！」

哈林庾澄慶（左４）主持《哈！真相大白了》邀（左起１、２、３）阿布、劉維哲、徐凱希，與（右起３、２、１）陳安陽、巫苡萱、馬繼康上節目。公視提供

租屋口頭約定遭反悔 徐凱希喊冤

徐凱希提及自己過去租屋經驗談說，「當時約還沒滿，但因為我可能需要到外地、想要退租。」房東最早也爽快答應她：「那我們就講好，你就不用再付違約金。」豈料房東後來反悔，徐凱希還向對方反應：「你不是答應我？」卻被房東一句話堵回來說：「那妳有證據嗎？」

哈林嘆房東太狠 專家點出「口說無憑」風險

徐凱希一開始認為按節目出題所敘述「口頭約定應該是不行的」，也嘟嘴無奈表示，因為與房東溝通時沒留下任何文字訊息紀錄，「所以我就還是付了違約金。」哈林聽了也皺眉說：「但你好像也不能怎樣。」馬繼康認為：「不動產牽涉的金額、權益較大，萬一中間反悔，就真的口說無憑。」巫苡萱則提到租屋有很多是幾天、幾周或半年的短期租賃關係，「就算三天房東也不能耍賴，但還是要有契約，讓自己獲得保障。」

廣告 廣告

阿布（左）與《中文怪物》爆紅的陳安陽同上節目。公視提供

阿布持不同意見 主張契約精神應互相保障

不過阿布反倒認為，契約精神應當建立在互相保障基礎上，也提到：「譬如房東口頭答應這一年不收管理費，但等對方簽好約，才說管理費要房客付，雖然契約沒提，但房東你講了就應該要照做。」認為一切應照契約精神履行。

答案出爐全場驚呼 阿布神奇答對成唯一正解

這道題目五位來賓都選擇「╳，答案公布竟僅有選「○」的阿布是正解！讓吃過悶虧的徐凱希睜大眼直呼：「怎麼可能？」原本沒把握的阿布也驚聲尖笑，哈林看了問說：「都不知道你是驚喜還是驚嚇了？」神奇答對的阿布笑說：「兩者皆有！」精彩節目內容將在明（11/18）晚9時，公視播出，並上架公視+平台。



回到原文

更多鏡報報導

熊熊一出道就遇背叛！揭圈內好友無預警冷落 竟背後造謠她陪睡

Mandy曝「大S生前託付」！高EQ讚孩子教得好 鬆口兩人不和真相

梁云菲輕生未遂！3天前才曝「前額葉失能」 數值位重鬱症區間