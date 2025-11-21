吃過的餅乾零食還送啦啦隊！ 權喜原：真的有點嚇到
味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原在台灣發展不到一年，就已經擁有極高人氣，不少粉絲常常會送禮給她，不過她近日卻在社群發文，表示未來無法再收粉絲贈送的食物，背後原因也隨之曝光。
權喜原昨天在社交平台向粉絲宣布，雖然很感謝大家的心意，但未來可能無法再收粉絲送的餅乾及飲料作為禮物了，她說：「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，真的會有點嚇到，所以之後如果我沒有接受零食或飲料的禮物，也希望大家能理解。」
這篇公告被網友轉發至PTT，掀起巨大迴響，不少人都認為這樣的情況應該不是第一次發生，猜測她應該是見過不少次才會發布貼文向大家說明，因此也有女孩選擇只收較熟的粉絲禮物，要不乾脆通通拒收，以免造成自身困擾。
延伸閱讀
謝金燕怒發聲明！廠商非法使用肖像權 法院判獲賠260萬
一夕蒸發6.5億！黃立成幣圈重挫 「帳戶僅剩50萬」
不聽神明警告！許效舜突昏迷躺醫院 警示信仰重要性
其他人也在看
噁男「食物吃一半」當禮物送！小龍女權喜原嚇到：以後不收了
味全龍啦啦隊韓籍女神權喜原「魚丸」，靠著空靈外型與可愛個性，年紀輕輕就隻身來到發展成功爆紅。面對粉絲禮物來者不拒的她，近日卻遺憾宣布未來禁收食物，原因曝光後，讓眾人嚇到直呼好噁心。中時新聞網 ・ 10 小時前
瑞芳地政衛生所合建啟動 5.3億打造新地標強化服務量能
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（21）日舉行「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍」工程動土典禮，新北市長 […]引新聞 ・ 8 小時前
台股慘摔991點！ 三大法人合砍1080億「外資大賣超」
台股今（21）日開低走低，盤中最低下殺1030點，終場跌幅略為收斂，收在26434點，下跌991點，創史上第6大收盤跌點，跌幅3.61%，成交量新台幣5498億元。 三大法人外資及陸資、投信、自中廣新聞網 ・ 17 小時前
中華電展示3大智慧防災系統 (圖)
內政部消防署舉辦「災害防救科技成果展」，中華電信展出3項智慧防災技術與應用。中央社 ・ 12 小時前
2001年納莉風災淹台北 守住慈濟慧命寶庫
上人行腳，(11/21)早上的溫馨座談，回顧當時納莉颱風來襲，泥水灌入大愛電視台的景象，經過了許多人沒日沒夜的搶救，終於把那些泡在泥濘中的慈濟慧命救回，成功守住大愛歷史。而另一段分享，則是搭配歲末...大愛電視 ・ 2 小時前
龍蝦爪畸形 精準醫療終結罕病遺傳
單基因突變疾病，不再決定下一代的命運，一對美籍李姓夫妻，因為先生罹患罕見的遺傳疾病，"EEC綜合症"，名為「外胚層發育不良症」，父母其中一方如果帶有此疾病，有50%會遺傳給下一代。台北醫學大學附設...大愛電視 ・ 1 天前
鴻海科技日! 郭台銘滿頭白髮現身 黃仁勳兒子黃勝斌也到場
財經中心／楊思敏、葉為襄、戴亞倫、賴文軒 台北報導台灣是全球AI中心，動向各界都矚目！鴻海集團科技日今天（21）重磅登場，堪稱史上規模最大，董事長劉揚偉開場時，更驚喜與創辦人郭台銘同台，一頭白髮的郭台銘一亮相，就吸引外界目光，引人關注的還有，輝達執行長黃仁勳的兒子，黃勝斌也親自到場，鴻海把握機會大秀AI肌肉。鴻海集團創辦人郭台銘vs.董事長劉揚偉：「我們特別的重量級嘉賓，創辦人Terry。」好久沒在鏡頭前亮相的鴻海集團創辦人郭台銘，頂著一頭白髮出席"鴻海科技日"，但他一席筆挺西裝，神采奕奕。劉揚偉在台上對郭台銘母親郭初永真逝世，致上最深切哀悼，兩人睽違兩年，再度合體，科技日現場，國際科技集團紛紛派人出席，相當重視。鴻海科技日! 郭台銘滿頭白髮現身 黃仁勳兒子黃勝斌也到場。(圖/鴻海提供)出席盛會的，還有輝達執行長黃仁勳兒子黃勝斌，也是輝達負責研發機器人的產品經理，輝達團隊們齊聚一堂，鴻海集團宣布全力衝刺AI領域。鴻海集團董事長劉揚偉：「想像一下明年有1000個機櫃，每個機櫃裡大概都有超過72顆GPU，從我們的合作夥伴，NVIDIA的角度來看，他們當然很樂見這件事，因為GPU用得越多，他們的商機就越大。」劉揚偉不忘在演講中提到，訂單可能滿滿滿，早上才宣布和美國科技巨頭，OpenAI合作，執行長奧特曼，特別錄影加持，科技日三大亮點，包含GB200今年出貨約9500櫃，預告推出"首款台灣製雙足人形機器人"也將亮相新款電動車MOdelA，還把北美版ModelC，和另一款電動車ModelB通通搬到科技日現場，給大家試乘。鴻海科技日! 郭台銘滿頭白髮現身 黃仁勳兒子黃勝斌也到場。(圖/鴻海提供)今年科技日，為期兩天，預估一萬人報名，鴻海不只在全球算力戰場卡位，也將帶領台灣科技業繼續往前邁進。原文出處：鴻海科技日AI三巨頭照過來！ 劉揚偉、郭台銘等大咖出席...還有「他」抵台！ 更多民視新聞報導莊正賢:輝達未來四季獲利估算 目前本益比不到30倍郭台銘「一頭白髮」現身！「真實精神狀態」首度曝光鴻海大舉投資AI 劉揚偉預言中國電車產業恐加速整併民視財經網影音 ・ 10 小時前
台鋼雄鷹》少見兩名低肩投手同隊 陳宇宏想請教黃子鵬很多事情
台灣職棒低肩投手少見，黃子鵬宣告FA轉戰台鋼雄鷹，下勾投手陳宇宏與黃子鵬要當隊友，過去陳宇宏就會觀察黃子鵬的配球，也在明星賽請教過，接下來可以同在休息室，陳宇宏可以就近觀察、時常請教前輩。TSNA ・ 16 小時前
心疼子瑜赴韓打拚！媽罕談10年心路歷程 「團員互動真相」全說了
TWICE今（22日）起一連2天在高雄開唱，台灣籍團員子瑜的媽媽「Lydia燕玲」，近日罕見拍片透露心路歷程，坦言等了10年才盼到TWICE首次在台灣開唱，「真的太不容易！」她更首度揭開團員們及其家人長期將子瑜視如己出，連節慶與家族旅行都一起過的暖心內幕，讓粉絲ONCE都動容。自由時報 ・ 1 小時前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
「月世界」垃圾山主嫌由藍轉綠 民進黨將開除李有財黨籍
高雄燕巢區知名景點「月世界」，至少3處遭人傾倒數百噸垃圾，橋檢繼20日羈押禁見蘇姓監控手後，21日再揪出幕後影武者，疑為無黨籍的岡山區碧紅里長李有財父子檔；本來是國民黨籍的李有財，2018年違紀參選市議員，遭國民黨撤銷黨籍，後來加入民進黨；對此，民進黨高雄市黨部21日晚表示，將依規定開除黨籍。自由時報 ・ 1 小時前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
今晚揭獎！金馬62典禮3大亮點 陳淑芳「母女同台」范冰冰有望現身
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在北流登場，今年金馬現場巨星雲集，當天除了有李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等人出席外，國際影星則邀來日本金像獎影帝西島秀俊，而時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角的范冰冰，傳出有望現身典禮，導演張吉安昨神秘表示：「會給大家驚喜！」一起來看看本屆金馬典禮亮點。自由時報 ・ 1 小時前
心律不整反要喝咖啡？最新研究曝光震撼醫界
生活中心／杜子心報導很多心律不整的患者長年被醫師叮嚀「少喝咖啡」，深怕一杯下肚就讓心跳失控。不過最新刊登在《美國醫學會期刊（JAMA）》的臨床試驗卻直接推翻大家的既定印象。研究團隊把他們分成「每天至少喝一杯含咖啡因咖啡」與「完全禁咖啡因飲品」兩組，包括茶、能量飲、甚至無咖啡因咖啡都不能碰。半年後結果公佈，喝咖啡組的復發率只有 47%，不喝咖啡的卻高達 64%，等於喝咖啡者復發風險降低將近4成。民視健康長照網 ・ 15 小時前
台北市選情太現實！游盈隆點名她可戰蔣萬安
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局備受關注，民進黨在台北市的人選尚未出爐，目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達參選意願，不過，綠委王世堅、沈伯洋也被頻頻點名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國光客運今年第3度欠薪！ 公路局將罰9萬、評估部分路線特定期間停駛
國光客運員工爆料，11月發薪日僅收到一半薪水，且公司欠許多廠商款項，南部路線停駛後資遣費也未發。國光客運則說明，10月獎金原訂11月20日發放，資金調度不及導致延遲發放，造成同仁及社會困擾，致萬分歉意，21日已補足差額。國光客運表示，針對車輛維保、離退作業等已列管...CTWANT ・ 1 小時前
不滿高市言論！中國貫徹戰狼外交！專欄作家"這樣評"！
論壇中心/綜合報導中日兩國因日相高市早苗「台灣有事」論，關係降到冰點，中國祭出連串反制措施，從觀光施壓到禁日本水產，就連原定下周在澳門舉行的中日韓文化部長會議也喊停，G20峰會也不和高市見面，鐵了心「戰狼外交」到底。＜更多內容請看影片連結＞專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目中表示，中國以前處理外交關係的部會叫做「禮部」，講得就是禮貌，沒有禮貌就不用搞外交了，直接交給兵部處理，吳崑玉批，中國現在搞戰狼外交，完全違反這個準則，例如說手插口袋的畫面，這樣子侵犯性的舉動，不只得罪的當事國家，其他的國家也會覺得，「中國的外交官員就這水準」，誰還願意跟你打交道，吳崑玉更說，中國自己搞成這樣，為了穩固政權向國內的小粉紅大內宣，「受傷的是自己的國際形象，在未來絕對是一場災難」。原文出處：教訓高市早苗！落實戰狼！吳崑玉：中國外交史災難！ 更多民視新聞報導中國「禁日水產」無效？專家：日可「靠3招」反制！台灣人吃壽司都點「1種魚」 他嚇到：在日本沒看過！鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了民視影音 ・ 1 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 2 小時前