吃過的餅乾零食還送啦啦隊！ 權喜原：真的有點嚇到

味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原在台灣發展不到一年，就已經擁有極高人氣，不少粉絲常常會送禮給她，不過她近日卻在社群發文，表示未來無法再收粉絲贈送的食物，背後原因也隨之曝光。

權喜原。（資料照／球團提供）

權喜原昨天在社交平台向粉絲宣布，雖然很感謝大家的心意，但未來可能無法再收粉絲送的餅乾及飲料作為禮物了，她說：「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，真的會有點嚇到，所以之後如果我沒有接受零食或飲料的禮物，也希望大家能理解。」

這篇公告被網友轉發至PTT，掀起巨大迴響，不少人都認為這樣的情況應該不是第一次發生，猜測她應該是見過不少次才會發布貼文向大家說明，因此也有女孩選擇只收較熟的粉絲禮物，要不乾脆通通拒收，以免造成自身困擾。

權喜原表示未來可能無法再收粉絲送的餅乾及飲料 。（圖／翻攝自 權喜原 IG）

